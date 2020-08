2020 blir året for nye bilmerker i Norge. Særlig fra Kina har det dukket opp mange spennende nyheter på elbilfronten.

Det skulle være nok å nevne biler som Polestar 2, MG ZS EV, BYD Tang og Xpeng G3.

Sistnevnte produsent har mer på gang i tillegg til G3 som er en kompakt SUV.

For nå viser Xpeng sin nye familiebil P7 – for aller første gang utenfor Kina. Og det skjer selvfølgelig i Norge. Vår fascinasjon for elbiler har ikke gått upåaktet hen i Kina heller.

Xpeng P7 blir å se på Aker Brygge i Oslo, de to første ukene av august.

(Saken fortsetter under)

Xpeng P7 blir en av elbilene med lengst rekkevidde når den kommer.

Lang rekkevidde

P7-modellen er en stor og romslig familiebil og det er nærliggende å tenke Tesla Model S som en konkurrent.

Som alltid når det gjelder nye elbiler i Norge, er interessen stor. Importselskapet Zero Emission Mobility opplyser at de har mottatt rundt 1.000 henvendelser om nye P7 – allerede før den hadde satt sine hjul på norsk jord.

P7 har en oppgitt rekkevidde på opptil 706 km. Dog etter den gamle og ikke så realistiske NEDC-standarden. Et svært aerodynamiske design skal bidra til god rekkevidde, dette er for øvrig gjort av den anerkjente designeren Rafik Ferrag.

P7 er utstyrt med siste generasjons prismatiske CATL-batteripakke på 80,9 kWt med en klasseledende energitetthet på 170 Wt/kg.

(Saken fortsetter under)

Xpeng P7 skal være en av verdens mest avanserte biler.

Avansert

Listen over innovasjoner og nyvinninger på P7 er omfattende. Bilen er klargjort for selvkjøring på nivå 3, hjulpet av 12 ultrasoniske sensorer, 5 millimeterbølge-radarer og 14 kameraer rundt bilen. Førerassistenten XPILOT 3.0 gjør at bilen har full oversikt over omgivelsene mer enn 200 meter foran bilen, også i svært krevende kjøreforhold med regn, snø og tåke. Det skriver Zero Emission Mobility i en pressemelding.

Innvendig er det minimalistisk. Bilens funksjoner kan i stor grad styres med stemmestyring som er dypt integrert med infotainment-systemet. P7 skal også være en rullende konsertopplevelse, med lydanlegg utviklet av danske Dynaudio.

18 høyttalere tilpasser lydbildet etter hvem som sitter i bilen, og innebygde høyttalere i nakkestøtten gjør at føreren kan lytte til musikk uten å forstyrre de i baksetet. De innvendige stemningslysene kan akkopagnere musikken du spiller mens du kjører, fortelles det videre.

Drivlinjen baseres på en 3-i-1-løsning der elmotorene, gir og kontrollsystem er integrert i en sentral komponent. Dette gir lavere vekt, høyere effektivitet og driftssikkerhet.

(Saken fortsetter under)

Xpeng P7 er slett ikke ulik Tesla Model S. Den er nok også den nærmeste konkurrenten.

Mange fra IT-industrien

Xpeng er en av Kinas ledende produsent av biler. Nærmere halvparten av Xpengs ansatte jobber med forskning og utvikling. Svært mange av utviklerne kommer fra IT-industrien.

Derfor er de blant de verdensledende i bruk av teknologi, og i motsetning til tradisjonelle bilmerker foregår hele produktutviklingen internt. Xpeng mener at dette skal gjøre at alle komponentene i bilen «prater bedre sammen».

(Saken fortsetter under)

Akkurat når Xpeng P7 dukker opp i Norge er for tidlig å si ennå. Men interessen rundt bilen er i alle fall stor.

Stolt

– Det er for tidlig å si når P7 vil bli tilgjengelig for det norske markedet, og hvilke versjoner som vil tilbys her. Nå skal vi bruke tiden godt til å bli kjent med bilen, lytte til forbrukere og eksperter for å gi råd til fabrikken om videre utvikling av bilen, sier Espen Strømme som er daglig leder i Zero Emission Mobility.

– Vi er stolte over å ha fått ett eksemplar til Norge, om enn bare for testing og utvikling i denne omgang, avslutter Strømme.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no