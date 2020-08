Joda – du skal kjøre forbi køen her

Det er mye veiarbeid på norske veier i ferien, noe som selvsagt passer dårlig for de mange som er på bilferie. Tanken er naturligvis at det er mindre til bry i fellesferien, enn når folk flest skal på jobb.

Men selv om det er ferie, passer det aldri godt å stå i kø. Det er bortkastet tid – og noe man vil gjøre så lite av som mulig.

Skal man redusere dødtiden mest mulig, er det viktig å vite hvordan man skal kjøre. Og særlig på ett område, oppstår det gjerne mye konflikter: Veiarbeid som fører til at tofelts vei går over til å bli ett felt.

Det krever fletting, og da må man samarbeide. Men kanskje ikke akkurat slik mange tror.

Føles som å snike i køen

Det mest nærliggende når man ser en kø i ett av kjørefeltene, er kanskje å smette inn så snart man finner en luke. Selv om det andre feltet er helt tomt. Det å bare suse forbi køen, kan for noen kjennes som å snike. Men det er faktisk akkurat det du skal gjøre.

La oss ta et eksempel. Trafikken gjennom Vålerengtunnelen i Oslo må for tiden reguleres grunnet veiarbeid. Her er det vanligvis mye trafikk – og det blir fort kø.

Slike skilt er aldri morsomt å møte på.

Godt skiltet

Det er imidlertid skiltet godt i forkant, både at det er veiarbeid, regulering – og hvordan du skal kjøre. På det ene skiltet står det konkret: «Innsnevring om 1,5 km. Benytt begge felt helt fram».

Veitrafikkloven sier følgende om skilt: Enhver skal være oppmerksom på offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking og skal rette seg etter de forbud og påbud som gis på denne måte.

Tydelig beskjed om hva man skal gjøre.

Likevel er det altså ofte tomt i det ene kjørefeltet, lenge før innsnevringen.

Gjør alle en tjeneste

Forklaringen er nok at nordmenn av natur er litt slik at vi ikke skal stikke oss fram. Hvis ingen andre bruker venstrefeltet, så gjør ikke du det, heller.

Følelsen av å snike er jo litt ugrei – og det er kanskje i tillegg en frykt for at andre vil være lite lystne til å slippe deg inn i høyrefila, når den venstre slutter.

Men faktum er altså at du gjør både deg selv, og de andre i køen, en tjeneste ved å bruke det ledige feltet. På den måten reduserer du nemlig køen.

(Saken fortsetter under)

Først når du kommer hit, der det står rødt kryss og kjørefeltet du står i - og du ser at veien stopper - skal du flette deg inn i feltet til høyre.

Glidelås-prinsippet

Der innsnevringen begynner, er det uansett glidelås-prinsippet som gjelder. I praksis er det snakk om en gjensidig plikt kjørende har til å tilpasse farten i forhold til hverandre, slik at de vekselvis kan fortsette kjøringen uten unødig hinder eller forstyrrelse.

Vålerengatunnelen er altså bare et eksempel. De som har vært på bilferie i sommer, vil ha opplevd akkurat den samme problemstillingen mange andre steder.

– Det som uansett er en nyttig huskeregel, er at din oppgave i trafikken først og fremst handler om én ting: Gjøre flyten så god og trygg som mulig. Følger alle dette utgangspunktet, skal det være både sikkert og effektivt å ferdes i bil, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no