Nordmenn handler dyrt: Nå er dette de to mest solgte bilene

Etter flere måneder med minustall for nybilsalget i Norge, peker pilene opp igjen.

I juli ble det registrert 9.772 nye personbiler her til lands. Det er en økning på 6,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

På salgstoppen finner vi hverken Toyota eller Volkswagen. Her er det faktisk Mercedes og Audi som nå er de to mest solgte bilmerkene i Norge.

Helt på topp finner vi Mercedes. Forklaringen til den historiske topplasseringen handler om elbilen EQC. Her har Mercedes virkelig fått fart på utleveringene.

Blant de 938 bilene Mercedes har registret i juli, utgjør nye EQC hele 698 av dem.

Takket være denne er Mercedes nå landets mest populære bilmerke.

Nordmenn handler dyrt

På andreplass i nybilregisteringene for juli finner vi Audi. De følger Mercedes tett, med 868 biler. Ikke overraskende er det også elbil som er forklaringen her.

Nye e-tron drar lasset med 775 biler alene. Deretter følger den store SUV-en Q7 med kun 22 biler.

At de to dyre premiummerkene Mercedes og Audi topper salgslistene, bekrefter at det norske bilmarkedet er noe for seg selv.

Mercedes EQC har en startpris på 636.900 kroner, men ender fort på 750.000 kroner eller mer med litt ekstrautstyr. Da er attpåtil engangsavgiften og momsen som kjent fjernet, siden det er en elbil.

Audi e-tron begynner på 597.500 kroner – med minste batteripakke. Velger du e-tron 55 med utstyrsnivå «Advanced Business» er startprisen 704.900 kroner.

Nå har det skjedd noe med bilsalget i Norge

Audi har solgt imponerende godt av sin e-tron siden introduksjonen i Norge.

Ingen land å sammenligne med

– Dette viser veldig tydelig at det norske bilmarkedet er noe helt eget. Ikke i noen land vi kan sammenligne oss med, er en så stor og kostbar bil som Audi e-tron den mest solgte. Mange nordmenn har god økonomi. Og i tillegg vil mange naturligvis benytte seg av elbilfordelene, sier Broom-redaktør Knut Skogstad.

– Og da kjøper vi premium?

Broom-redaktør, Knut Skogstad, følger utviklingen tett og er klar på at det norske bilmarkedet er noe for seg selv.

– Ja, mange gjør det. Det tyske «trekløveret» Audi, BMW og Mercedes har i mange år gjort det svært bra i Norge. Audi fikk også et skikkelig løft da de kom med sin e-tron. Her har det buttet mer imot for Mercedes, som har hatt svært lang leveringstid på den elektriske SUV-en EQC. Nå er det tydelig at denne situasjonen har blitt bedre og det gjenspeiler seg i registreringstallene. I tillegg ser vi at Volvo gjør det svært bra – og at også BMW har svært gode salgstall i Norge.

– I tillegg til elbiler, handler mye her om ladbare hybrider. De kommer gunstig gjennom det norske avgiftssystemet, samtidig som de passer manges kjøremønster godt. Derfor er også salget av ladbare hybrider rekordhøyt i Norge akkurat nå, avslutter Skogstad.

Saken ble først publisert på Broom.no