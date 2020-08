Nå har det skjedd noe med bilsalget i Norge

Coronapandemien og nedstengingen av Norge rammet bilsalget hardt. Det ble bråstopp hos mange forhandlere de første månedene.

Så tok salget av brukte biler seg opp. Og de rykende ferske julitallene for nybilsalget viser at også det nå har snudd oppover igjen.

Etter flere måneder med minustall, ble det nemlig økning i salget i juli. 9.772 nye personbiler er 594 flere enn samme måned i 2019.

Blant personbilene hadde nullutslippsbilene 45,1 prosent markedsandel i juli. Elbilene står svært sterkt i Norge og mange hadde forventet at de nå skulle brutt 50 prosent-grensen. Slik har det altså ikke helt gått.

e-tron fosser videre frem

De siste månedene har det kommet en rekke nyheter blant ladbare hybrider. Det bidrar til økt salg, 31,6 prosent av nybilene i juli var hybrider. Det er rekordhøyt. Dieselandelen blant nybilene er nå nede i 12,8 prosent, mens 10,5 prosent av nybilene i juli hadde bensinmotor.

Audi e-tron har vært storselgeren så langt i år og det følger den også opp i juli. e-tron er Norges mest solgte bil også denne måneden, med 775 eksemplarer.

På andreplass følger en annen stor og kostbar elbil, nemlig Mercedes EQC. Her har det vært stort etterslep på leveringer, men nå har Mercedes begynt å få opp farten. Hele 698 nye EQC ble levert ut i juli.

Mange nordmenn har ventet lenge på å få sin Mercedes EQC. Men nå kommer det mange biler til landet.

Opptur for Ford

Deretter er det en solid luke ned til Skoda Octavia på tredjeplass, 395 nye Octaviaer ble registrert i juli. Så følger Hyundai Kona med 384 biler, mens nykommeren MG ZS fortsetter å imponere med gode salgstall. 337 biler ble det i juli. Dermed er MG godt i rute til å klare det mange trodde var et svært ambisiøst salgsmål for dette året, nemlig 2.000 biler.

Det er også verdt å merke seg at Ford i juli har en bil inne blant de ti mest solgte, det begynner å bli lenge siden sist. Ford solgte og leverte ut 256 eksemplarer av sin nye Kuga. Den har nå kommet i ladbar utgave, det har gitt Ford en etterlengtet opptur mens de venter på helelektriske Mustang Mach-E som er utsatt til 2021.

Ford Kuga har blitt helt ny og ladbar, det gir suksess i juli.

Historisk for Audi

Så langt i år er Volkswagen oppskriftsmessig Norges største bilmerke, med 8.324 registrerte nybiler. Knallsuksessen med e-tron gir Audi en historisk høy plassering. De er det nest mest solgte bilmerket her til lands så langt i år, med 6.993 biler.

Deretter følger Toyota på tredjeplass, de har solgt og registrert 5.850 personbiler så langt i år. Volvo bykser kraftig frem i juli, mye takket være utlevering av den ladbare versjonen av XC40. Det gir dem fjerdeplass så langt i 2020 med 4.957 biler. BMW er så på femteplassen, 4.537 nordmenn har fått ny BMW så langt i år.

Volvo nærmer seg lansering av sin aller første elbil, XC40 Pure Electric. Men først selger de svært bra av XC40 i ladbar utgave her hjemme.

Meldes om optimisme

Med økning i juli, betyr det at nybilmarkedet nå er friskmeldt? De fleste som følger markedet vil nok mene at det er for tidlig å dra en slik konklusjon.

Registreringsstatistikken for hver måned kan blant annet påvirkes mye av leveringssituasjonen på de ulike modellene. Men hos mange i bransjen meldes det nå om optimisme og langt mer normale tider enn bare for et par måneder siden.

