Blir først i verden med dette – nå avslører de flere detaljer

Lanseringen av en helt ny generasjon S-Klasse nærmer seg med stormskritt. Den får sin verdensdebut i september, og grunnet cronoasituasjonen, vil lanseringen i hovedsak foregå digitalt.

Derfor har Mercedes også gitt oss noen små drypp, på hva vi kan vente oss fra det nye flaggskipet.

Vi vet allerede at bilen får et flunkende nytt og minimalistisk interiør, dominert av to skjermer. Den kommende luksussedanen blir ikke uventet proppet med ny teknologi og blir tidenes mest avanserte Mercedes-modell.

Med en rekke nye sikkerhetsteknologier og -løsninger, blir nye S-Klasse en av verdens sikreste biler. I september er det duket for premiere.

Verdens første baksete-airbag

Sikkerhet har alltid stått i høysetet hos Mercedes. Og det er nettopp S-Klasse som tradisjonelt har ledet an på dette området.

Her illustrerer Mercedes hvordan bakhjulsstyringen skal bidra til enklere manøvrering på trange plasser.

Tilbake i 1981 var for eksempel datidens S-Klasse (W126) verdens første serieproduserte bil med airbag. Mercedes var også blant de første i verden med både ABS-bremser og ESP-system (antiskrens).

Nå er det klart for nok en verdensnyhet. Nye S-Klasse blir nemlig den første bilen i verden med frontkollisjonspute for passasjerene bak. Den bakre kollisjonsputen, eller airbagen, vil fungere på samme måte som de foran, dersom en alvorlig frontkollisjon skulle inntreffe.

– Den nye generasjonen S-Klasse vil nok en gang sette standarden i bilindustrien: Bilen har banebrytende innovasjoner på alle områder, fra sikkerhet og komfort til effektivitet, sier Dr Uwe Ernstberger, leder av produktgruppen på S- og C-Klasse.

Interiøret blir totalt forandret.

«Hopper» 8 cm

Mercedes avslører også at luftfjæringen på nykommeren blir kraftig forbedret. Nå får S-Klasse det såkalte E-Active Body Control, som ifølge produsenten er et av de mest avanserte dempersystemene i verden.

Systemet vil blant annet scanne veien for dumper og ujevnheter, slik at understellet er forberedt på å servere best mulig komfort til passasjerene. Faktisk registrerer demperne kjørestatusen opptil 1.000 ganger per sekund – for å optimalisere oppsettet hver eneste centimeter du kjører på veien.

I likhet med nye GLS, vil også bilen lene seg inn i svingene for å redusere de laterale kreftene.

I tillegg til å bidra til S-Klasse-komfort, vil dempersystemet ha en sikkerhetsmessig funksjon. Mercedes kaller det Pre-Safe Impulse Side.

Dersom bilen og sensorene oppdager at noe er i ferd med å treffe bilen fra siden, vil hele bilen løfte seg med opptil 8 cm. På den måten vil kreftene fra sammenstøtet forplante seg ned mot bilens konstruksjon, og man vil få mindre skader ved dørene.

Dersom radarsystem og sensorer oppdager en mulig sidekollisjon, vil bilen brått heve seg med opptil 8 cm.

