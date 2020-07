Èn ting irriterer Mona Grudt skikkelig i sommertrafikken

I år er det Norgesferie som gjelder – og for mange av oss betyr det også bilferie. I dagens sommerprat møter vi Norges eneste kvinne som noensinne har vunnet Miss Univers–tittelen: Mona Grudt. Hun forteller blant annet om bilferien hun aldri glemmer:

– Hvor gikk ferien?

– Jeg har mange gode ferieminner å velge mellom. I ungdomstiden i USA, for eksempel. Da ble det spennende turer til Mexico – og den legendariske turen langs Highway 1, mellom San Francisco og Los Angeles. Kjent som verdens vakreste biltur.

– Men jeg tror likevel jeg lander på en av de mange bilturene nedover Europa på 70-tallet. En ferieform vi gjentok hvert år i mange, mange år.

– Hva gjorde den så bra?

– Det var bare oss i familien. Jeg kunne ligge i baksetet og leke med Barbiedukken, lese Donald eller sitte med nesa trykket mot vinduet og se på det spennende og vekslende landskapet som passerte utenfor. Små, hyggelige tettsteder, kuer på beite og innsjøer.

– Vi startet med telt og avanserte etterhvert til campingvogn. Det hente også at vi tok inn på et hotell, men det hørte til sjeldenhetene. Uansett var det spennende å sove på steder man ikke hadde vært før.

– Det var god stemning, samtidig som det var nært og trygt sammen med foreldrene mine. Litt eksotisk var det også, å komme til nye land. Det å få både is, brus og annet godteri som jeg aldri hadde sett eller smakt før. Det var et hav av tid – og det var som om solen alltid skinte. Så har man kanskje glemt endeløse køer, bilsyke med spypose og regnvær...

(Saken fortsetter under bildet)

På turene nedover Europa i Monas barndom var det alltid Peugeot som var bilen som gjaldt. Illustrasjonsbilde.

– Hva kjørte dere?

– Pappa var veldig bilinteressert, og det var særlig ett bilmerke som gjaldt – nemlig Peugeot. Han var opptatt av å holde bilen i tipp-topp stand. Vi hadde flere av disse. Jeg klarer ikke lenger å skille turene og de ulike bilene fra hverandre. Men det var alltid en eller annen Peugeot. Komfortable, romslige og gode biler, mente pappa.

– Bilinteressen smittet også over på meg. Jeg er veldig glad i biler og i å kjøre bil. Da slapper jeg godt av. Selvfølgelig har jeg også hatt Peugeot – pappa hjalp jo når jeg skulle ha bil.

– Jeg vasket og støvsugde bilen før jeg skulle til pappa. Han var litt nøye på det og gikk alltid en runde rundt bilen – og tok gjerne en titt under panseret. Ikke for å kontrollere, men bare for å se at alt var i orden. Det ligger mye god omsorg og kjærlighet i en slik gest.

Tidligere Miss Universe, Mona Grudt, kjører Renault Zoe og er også ambassadør for Zoe.

– Kanskje er det også pappas interesse som ligger bak at jeg fortsatt kjører fransk bil. Nemlig elektriske Renault Zoe.

– Dette er forresten min andre Zoe. Den første solgte jeg til en kollega. Det hadde jeg ikke gjort om jeg ikke var fornøyd med den.

Jobben hennes er å lukte på biler

– Hva er din optimale feriebil?

– Jeg har vel egentlig ikke noen sterke preferanser på det, annet enn at bilen må være egnet til formålet og trygg å kjøre.

I år har jeg gjort som mange andre nordmenn, nemlig kjørt på tur med elbilen min. Ikke noe problem det. En Zoe er romslig selv om den ikke er så stor.

– Hva MÅ du ha med deg på bilferie?

– Jeg blir litt mobbet for at jeg er "lyssky", for jeg må, og da mener jeg må, ha med meg solbriller. Uansett om det bare er en kort biltur eller en lang ferietur.

– Hva irriterer deg mest i sommertrafikken?

– Biler som ligger klistret inntil bakfangeren, selv om man kjører i fartsgrensen og vel så det. Det irriterer meg og er helt unødvendig og en uting.

– La oss ta det litt med ro i sommertrafikken, senke skuldrene og nyte det å være underveis framfor å haste og stresse fram. Det er mye hyggeligere for alle.

Denne tabben kommer mange til å gjøre i sommer

(Saken fortsetter under bildet)

Årets ferie er lagt til idylliske Frøya, på Trøndelagskyseten, for Mona Grudt med familie. Illustrasjonsfoto fra Wikipedia.

– Hva hører du helst på i bilen?

– På korte turer til og fra jobb går det i radio. Jeg er glad i rock, så Radio Rock er ikke uvanlig. Ellers sørger Morgenklubben med Loven & Co for god stemning, for eksempel når jeg kjører til jobb om morgenen.

– På lengre turer blir det gjerne en spilleliste på Spotify. Rock, så klart.

– Hvor går årets ferie for deg?

– Norgesferie står på planen i år på. Vi har leid en koselig hytte på fantastiske Frøya, som er en øygruppe på Trøndelagskysten.

– Det er idyllisk der. Vi koser oss med bading, fisking, grilling og ulike vannaktiviteter. Samtidig slapper vi godt av, stresser ned og bare nyter verdifulle feriedager sammen. Det er bare helt herlig!

Saken ble først publisert på Broom.no