Når ferien står for døren og bobileierne klargjør for uker på norske veier, er det mye som skal med i bagasjen. Mange klarer ikke å begrense seg, men pakker det remmer og tøy kan holde.

Da kan det gå galt. Eller rettere sagt: Bobilen blir etter hvert for tung. I forhold til hva som er tillatt av vekt på norske veier.

I sommer har Statens vegvesen gjennomført flere kontroller. Det har resultert i en lite hyggelig avslutning på ferien, spesielt for de som har lite erfaring som bobilsjåfør.

Risikerer gebyr, kjøreforbud og anmeldelse



Dersom overtrampene er store nok kan det resultere i kjøreforbud, gebyr og politianmeldelse.

Under en kontroll i Møre og Romsdal var resultatet nedslående: Åtte av ti bobiler hadde overlast.

Årsaken er en blanding av uvitenhet og gambling. Feilene som går igjen er at lasten er feilplassert, vanntankene er fulle eller det er rett og slett høyere vekt enn bobilen er registrert for å tåle.

– Det er unødvendig

– Folk tar med seg for mye utstyr og bagasje. Mange kjører også med vann i vanntankene. Det er unødvendig. Når man har lite nyttelast tilgjengelig, behøver man ikke fylle opp tankene med vann.Kontrolleder Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen på Jessheim til bladet Motor.

Han sier det ofte ikke er grove brudd, men at det likevel er i tyngste laget.

Det kan igjen føre til at bobilens kjøreegenskaper blir dårligere, og i gitte situasjoner kan for høy vekt skape ubalanse og føre til farlige situasjoner i trafikken.

– Nå skal mange ferske bobilsjåfører legge ut på sommerveiene i Norge, og for en del blir det nok en sjokkartet overgang fra liten til stor bil, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringselskapet If. Foto: Andrey Armyagov / Shutterstock / NTB scanpix

– Sjokkartet overgang

– Nå skal mange ferske bobilsjåfører legge ut på sommerveiene i Norge, og for en del blir det nok en sjokkartet overgang fra liten til stor bil. Manøvreringen fordrer øvelse, og vi anbefaler å ta noen korte dagsutflukter på kjente veier først, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringselskapet If i en pressemelding.

De seks første månedene i år ble det omsatt over 5.500 nye og brukte bobiler, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

– En ganske formidabel vekst

Ved årsskiftet var det registrert nærmere 52.000 bobiler i Norge. Det er nesten dobbelt så mange som for ti år siden. Ved inngangen til 2010 var det registrert 26.800 bobiler i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Det er en ganske formidabel vekst. Vi har ikke tall for utenlandske bobiler på norske veier, men vi vet jo at det vanligvis er mange av dem, og det er grunn til å tro at veksten også i flere andre land har vært stor, sa seniorrådgiver Geir Martin Pilskog i SSB til NTB tidligere i sommer.

– Ferske bobilsjåfører bør ha huskelapp

De fleste skader på bobiler skjer når bilen står stille. Ifølge If er vann gjennom takluke en av de vanligste bobilskadene selskapet får meldt inn.

– Ferske bobilsjåfører bør ha huskelappen «Ikke glem å lukke takluka» klar. Særlig hvis styrtregn lurer i horisonten, påpeker informasjonssjef Sigmund Clementz på Ifs nettside.

Men overvekt er altså den feilen mange bobilsjåfører gjør når de setter seg bak rattet. Kjøretøyene må ned i vekt før de kan fortsette ferden.

– Det enkleste er å tappe ut vannet fra vanntankene på kontrollplassen vår. Ofte holder det. Men det hender at noen passasjerer må stå igjen og bli hentet senere av andre. Eller at de må sette igjen gjenstander, sier kontrolleder Bjørn Uno Rogneby til Motor.

