Mye tyder på at det populære bilmerket forsvinner

Mitsubishi dukket opp i Norge midt på 70-tallet. Siden har den japanske bilprodusenten solgt jevnt og trutt med biler. Noen av modellene de har hatt suksess med er Galant, Colt, Lancer og Pajero.

De siste årene er det imidlertid to andre modeller som virkelig har dratt lasset. Først elektriske i-Miev – og deretter den ladbare hybriden Outlander PHEV. Sistnevnte er en SUV som lokker med folkelig pris, firehjulsdrift, bra med plass og etterhvert brukbar elektrisk rekkevidde. I flere år var den nærmest alene i sitt segment.

Mange hadde allerede begynte å glede seg til en helt ny generasjon av Outlander PHEV skulle komme. Den er blitt vist som konseptbil, og skulle etter planen lanseres neste år. Men nå kommer den altså ikke til Europa, likevel.

Bransjenettstedet BilNytt.no (krever abonnement) melder nemlig at styret i Mitsubishi Motors Corporation bekrefter at de ikke vil lansere noen nye modeller i Europa de neste tre årene.

Overrasket

Det kommer frem i forbindelse med Mitsubishis presentasjon av sin treårsplan: "Small but beautiful". Den skal gjelde fra 2020 til 2022, og her understrekes det at de vil satse på sine hovedmarkeder.

Atle Falch Tuverud, sjefredaktør i BilNytt.no, frykter at flere kan følge etter Mitsubishi og trekke seg ut av Europa. Foto: BilNytt.no

Poenget er å redusere kostnader og bedre lønnsomheten. Planen handler blant annet om å redusere kostnader ved å optimalisere kapasitet og strategi. Man skal derfor konsentrere seg om ASEAN-regionen (landene i Sør-Asia).

Dernest skal aktiviteten utvides til Afrika, Oseania og Sør-Amerika.

– Dette kom overraskende, sier Rune Gjerstad, administrerende direktør for den norske Mitsubishi-importøren, til BilNytt.no.

Han legger til at han ikke har mer informasjon om saken.

Neppe de siste som forsvinner

– Dette er veldig leit for den norske bilimportøren og de norske forhandlerne som har hatt en bestselger gjennom mange år. Mitsubishi har mange lojale kunder, og det var store forventninger til nye Outlander som skulle lanseres mot slutten av året. Nå kommer ikke denne, samtidig som flere konkurrenter lanserer nye modeller i et segment der Mitsubishi har vært alene i mange år, sier Atle Falch Tuverud, som er sjefredaktør i BilNytt.no.

– Det er mye som tyder på at dette er første trinn i at Mitsubishi er på vei til å trekke seg ut av Europa. Jeg blir ikke overrasket om flere tradisjonsrike merker gjør det samme, sier Falch Tuverud videre.

Han poengterer at det ikke nødvendigvis holder med god markedsandel i Norge, hvis salget i resten av Europa er lavt.

Strengere utslippskrav fra EU og fare for store bøter, er også medvirkende årsaker til at flere kan følge i sporene til Mitsubishi.

Nye strenge krav til utslipp

I 2021 innfører EU et nytt utslippskrav på maksimum 95 gram CO2 per kilometer. Det skal måles ut ifra snittet av alle solgte biler fra de ulike produsentene.

Ikke alle er like godt forberedt på den nye ordningen, og det kommer til å vanke gigantiske bøter om man ikke når kravene.

Mange bilprodusenter sliter allerede med små marginer. Da er store bøter ikke akkurat det man trenger på toppen av det hele.

