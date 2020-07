Dette kan være den perfekte «Syden-bilen»

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre. Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei,

Vi kjøpte hus i Spania i fjor og tenker nå å kjøpe en bil for å ha der. Kravene til den er at den må være rommelig, helst med syv seter, rimelig i drift og så feilfri som mulig. Å unngå verksteder i et land man ikke kan språket, er en klar fordel.

Vi får endel besøk, derfor er det fint å ha plass til mer enn fem. Den bør heller ikke være for stor, med tanke på trange bygater og parkering der nede. Tenker en pris på opp mot 100.000 kroner, vil kjøpe den i Norge da det virker tryggere enn å begi seg ut i bruktmarkedet i Spania. Har du et godt råd til oss?

Hilsen Trond

Benny svarer:

Bil er «kjekt å ha» når man har feriehus, skjønner godt at dere vil ha det. Med syv seter blir utvalget naturlig nok litt begrenset. Mange av syvseterne er også store biler, skreddersydd for de som vil ha med seg mange passasjerer og bagasje på tur.

Når dere ikke vil ha veldig stor bil, tenker jeg naturlige kandidater som Ford S-Max/Galaxy og VW Sharan kanskje utgår. Det samme gjør SUV-er med syv seter, de er ikke akkurat skreddersydd for trange, spanske bygater de heller.

Etter å ha tenkt litt på saken, tror jeg at jeg har en veldig god kandidat til dere: En bil som har blitt litt glemt de siste årene, men som jeg tror oppfyller alt det dere er ute etter.

Jeg tenker på Toyota Verso, som tross kompakte ytre mål har syv seter. Dette er også en driftssikker og veldig kurant bil, her er det generelt lite tull. Kjøper du den med 2-liters dieselmotor, vil den heller ikke ruinere deg i form av drivstoff-forbruk. Samtidig som den er kraftig nok til å ta dere alle opp i den spanske fjellheimen.

Toyota Verso byr på plass til syv, innenfor ganske kompakte mål.

Lav kilometerstand er viktig

Du får biler fra 2010-2012 til godt under 100.000 kroner. Til rundt 100.000 er det bra med biler å velge mellom.

Jeg ville gått for en bil med så lav kilometerstand som mulig, naturligvis også med full servicehistorikk. Da blir det liten sjanse for problemer og påkost med det første. De fleste av disse er nok også pent kjørt av voksne eiere. Det er ikke akkurat bilen som appellerer mest til ungdom. Men som trofast familiefrakter bør den funke fint.

Endel av disse bilene har gått som bil nummer to. De kan gjerne være litt småbulkete utenpå og være preget av «familiebruk» inni. Men kan du leve med det, får du også ekstra mye bil for pengene.

Jeg håper dette er til hjelp, lykke til med biljakt og feriering i Spania!

