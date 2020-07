Derfor ble det ikke høyere fartsgrense for tilhengere

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre. Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny,

Vet ikke om du kan svare på dette, men jeg gir det et forsøk:

Jeg mente det var snakk om at man med tilhenger nå skal kunne kjøre i 100 km/t fra i år av. Vet du om det har trådt i kraft?

Hilsen Haakon S.

Benny svarer:

Hei Haakon!

Det var godt du ga det en sjanse, For dette kan jeg svare på.

Det er helt riktig som du sier. Det var snakk om å øke maksimalt tillatt hastighet på tilhenger med brems fra 80 km/t til 100 km/t. Det var tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale som ba om at dette forslaget måtte komme på høring.

Grunnen var sikkerhet. Særlig på veier med 110 km/t som fartsgrense, er en bil (med tilhenger) som kjører i bare 80 km/t en potensiell fare. En høyere fartsgrense for biler med tilhenger vil gi bedre flyt i trafikken og man vil kunne unngå farlige situasjoner.

Jeg har selv kjørt med tilhenger i 110-sonen. Det føltes ikke trygt. Bilene bakfra kom veldig fort. Regelverket er for gammelt og ikke tilpasset hverken dagens biler, tilhengere eller trafikksituasjon. Derfor er det på høy tid å få gjort noe med dette nå. Mener jeg.

Det som dessverre skjedde var at Statens vegvesen ignorere statsrådens oppdrag. Det har de fått mye kritikk for. En fagetat kan ikke overstyre en statsråds anbefaling. Det skal likevel ha blitt gjort her.

Unnskyldningen for ikke å ha utført oppdraget er omorganiseringen av Vegvesenet og Vegdirektoratet. På grunn av Corona-situasjonen vi nå står oppe i, vet man heller ikke når denne høringsrunden kan finne sted.

Vi får håpe at nåværende samferdselsminister Arild Hareide tar tak i dette ved første anledning. Alt tyder vel på at vi ser 2021 før det skjer noe mer rundt dette. Så inntil videre så må vi med tilhengere være «bremseklosser» i trafikken.

Synd, men sant.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no



VIDEO: Her havner bil og henger i motsatt kjørefelt

Les også:

Les også: