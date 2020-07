Mer enn 13 millioner biler er tilbakekalt så langt i år

De siste årene har ulike tilbakekallinger for oppgraderinger og reparasjoner blitt mer og mer vanlig. Ofte forbundet med feil som potensielt kan gå på sikkerhet eller driftforstyrrelser på bilene.

I år ser det ut til at vi går mot en ny rekord. For mellom 1 januar og 13 juli 2020 har 13.362.759 biler blitt tilbakekalt globalt av de ulike produsentene. Det viser helt ferske tall fra Finbold.com.

Det kan være flere årsaker til at det er slik. Bilene blir mer og mer avanserte, med ulike assistent og førersystemer. Feil på disse kan få fatale følger. I bilbransjen er det også viktig å være først ute med innovasjoner.

Har blitt vanligere

Ikke alltid er bilens ulike systemer godt nok testet. En bilprodusent har mange ulike underleverandører som også kan gjøre feil. Dessuten er prisene presset, marginene små og komponentene det kan oppstå feil på mange. En gjennomsnittlig bil består av noe rundt 30.000-35.000 deler. Så det sier seg selv at noe kan gå galt innimellom.

De siste årene har nok også terskelen for å kalle tilbake biler blitt lavere.

Tidligere var det bortimot forbundet med skam å måtte tilbakekalle. Dette har nå blitt snudd og mer akseptert. Det viser at produsentene tar ansvar og rydder opp i feilene for kunden. Det negative har nesten blitt snudd til noe positivt.

Tilbakekalling av kjøretøy utstedes når produsenten eller myndighetene fastslår at et kjøretøy utgjør en urimelig sikkerhetsrisiko eller ikke oppfyller minimums sikkerhetsstandarder. Noen sikkerhetsrisikoer dreier seg blant annet om styre-komponenter, kollisjonsputer, barnesikkerhet og drivstoff-system. Produsenter er pålagt å løse problemet eller, i aller verste fall om feilen ikke lar seg reparere, kjøpe tilbake kjøretøyet. Uten kostnad for eieren.

Denne grafen viser hvor mange av de ulike bilmerkene som har kjørt tilbakekalling så langt i år. Statistikk fra Finbold.com

Flest Toyota og Ford

Så langt i år er det Toyota som flesker til med flest tilbakekalte biler. De et antall på 3,95 millioner biler, fulgt av Ford med 2,9 millioner, mens Volvo følger hakk i hæl med 2,8 millioner, foran FCA (Fiat Chrysler Automobiles) og Honda med henholdsvis 1,74 millioner og 1,4 millioner biler.

I motsatt ende av denne statistikken er det BMW og McLaren som har måttet tilbakekalle færrest biler. Det er snakk om 3.800 for BMWs del, mens McLaren, som er en svært liten produsent i denne sammenhengen, har tilbakekalt 2.763 biler.

