Dette har ikke vært mulig – før nå

At du kan ha tilhengerfeste og dra henger har vært en selvfølge på de aller fleste biler i veldig mange år.

Men med elbilenes inntog i markedet har dette forandret seg kraftig. Mange elbiler er nemlig ikke godkjent med hengerfeste fra fabrikk. Dermed kan du heller ikke lovlig få det ettermontert i Norge.

Det har vært en frustrasjon for mange kunder. Samtidig har norske importører presset på, for å få produsentene til å prioritere dette.

Kia e-Soul har så langt vært en av elbilene du ikke kan få hengerfeste på. Men nå skjer det en endring på dette.

Kan trekke 300 kilo

Fra august vil det nemlig bli mulig å få tilhengerfeste på e-Soul. Dette gjelder biler med den store batteripakken på 64 kWt, og godkjent tilhengervekt vil være 300 kilo. Det er ikke veldig mye, men bør duge for lette transportbehov.

– Vi er glade for at vi nå kan tilby elbil med tilhengerfeste. I blant har man behov for å kunne frakte med seg ulike ting som hageavfall, møbler eller en vaskemaskin, og dette vil gjøre e-Soul enda mer brukervennlig, sier Irene Solstad som er administrerende direktør for Kia hos importøren Bertel O. Steen.

e-Soul er en særpreget liten bil, på rekkevidde er den en av de beste elbilene.

Lange ventelister

e-Soul leveres med batteripakke på 39,2 kWt med inntil 276 km rekkevidde. Startpris på denne er på 281.900 kroner. Med 64 kWt batteri har bilen inntil 452 km rekkevidde. Denne starter på 351.900 kroner.

Fra august vil e-Soul også være tilgjengelig med 11 kW 3-fas innebygd lader på versjonen med den største batteripakken.

Da bilen ble lansert i fjor, ble det raskt lange ventelister. Importøren fikk nemlig ikke i nærheten av nok biler til å dekke etterspørselen. I år har dette imidlertid endret seg. e-Soul er Kias mest solgte bil i Norge hittil i år, og står for 75 prosent av salget, sammen med elektriske e-Niro.

Du må nøye deg med 300 kilo, inkludert hengeren. Dette er derfor ikke bilen du henter de tyngste lassene med.

Klarte 520 kilometer

– Vi har god tilgang på biler, og er nå ferdig med reservasjonslistene både på e-Soul og e-Niro, sier Solstad, i en pressemelding.

Tidligere i år ble e-Soul for øvrig kåret som vinner i den prestisjefulle konkurransen “World Car of the Year” i kategorien “World Urban Car of the Year».

I NAFs store elbiltest i juni gikk e-Soul hele 520 kilometer og var blant bilene med lengst reell rekkevidde i denne testen.

