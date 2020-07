Satt i baksetet – mot kjøreretningen på Mosseveien

I år er det norgesferie som gjelder – og for mange av oss betyr det også bilferie. I dagens sommerprat møter vi partileder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

Nå forteller han om bilferien han aldri glemmer:

– Hvor gikk ferien?

Jeg husker ikke helt hvor vi skulle, da denne spesifikke hendelsen fant sted. Familien hadde venner som bodde i sommerperlen Drøbak. De besøkte vi hvert år, så kanskje var det dit vi var på vei. Ellers ferierte vi også i Sverige og Danmark og ofte i en kombinasjon med Drøbak-tur.

– Hva gjorde denne turen spesiell?

He, he .. Jo, nå skal du høre. Fatter´n var jo bygdegutt fra Valdres og ikke så godt kjent i Oslo. Det var litt tettere trafikk og litt flere veier der enn hjemme, kan du si. Uansett så klarte vi, av en eller annen grunn, å havne i feil fil ut på Mosseveien. Altså mot kjøreretningen.

Trygve Slagsvold Vedum Alder: 41 år. Bor: På Stange, litt sør for Hamar. Jobber med: Partileder for Senterpartiet.

Jeg skal love deg at det ble hylekor i den bilen! Alle i munnen på hverandre, da vi oppdaget fadesen. Men fatter var snartenkt og visste råd. Han bare vrengte bilen over en midtrabatt. Et par gode hump i bilen, og vipps så var vi på rett vei, igjen. Det var ikke mange meterne det var snakk om. Men det gjorde inntrykk som sitter i, den dag i dag. Jeg sjekker alltid nøye at jeg ikke gjør samme tabben selv.

Etter denne turen ble det helt forbud mot å snakke og å spille musikk i bilen når vi kjørte gjennom Oslo. Fatter måtte konsentrere seg, må vite … Først når vi kom til Vinterbro, ble det lov å snakke og å spille kassetter igjen, forteller Slagsvold Vedum lattermildt.

Med nyinnkjøpt, brukt Ford Scorpio, ble det kluss i Oslo-trafikken … Illustrasjonsbilde.

– Hva kjørte dere?

Det husker jeg også godt. Vi hadde nettopp byttet inn en Datsun 180B stasjonsvogn og kjøpt en pent brukt Ford Scorpio sedan, som var bare et par år gammel.

Fin og stor bil den gangen, med god plass i baksetet. Jeg var vel rundt 10 år gammel da dette skjedde – og jeg satt i baksetet.

– Hva MÅ du ha med deg på bilferie?

Kaffekopp! Jeg har kaffeavtale på absolutt alle stedene det er mulig å få det. Jeg har jo mange timer i bilen i løpet av året og jeg liker å kose meg med kaffe, enten det er jobbreiser, eller ferie.

Drømmen er å kjøre en gammel amerikansk cabriolet inn i solnedgang på Route 66.

– Hva er den optimale feriebilen for deg?

Hmmm... Kanskje en gammel og stor amerikansk cabriolet, på en skikkelig roadtrip i USA. En som hadde vært i orden, så man ikke måtte mekke på den underveis. Selvfølgelig med V8 bensinmotor. Så man har riktig lyd og riktig lukt.

Bare kjørt omkring, sett, opplevd, pratet med interessante mennesker og vært på veien med god tid og velfylt bankkort. Man kunne cruiset inn i solnedgangen på Route 66, kjent varm sønnavind i fjeset – mens V8-eren hadde brommet dovent og fornøyd under panseret.

Det tenker jeg kunne vært en fin opplevelse, en gang i livet.

– Er det en bil du aldri ville dratt på bilferie med – og hvorfor?

Tja... Nei – sannelig ikke sikker, her altså. Men i ungdommen hadde jeg en Volvo 240. En bil jeg angrer veldig på at jeg solgte. Men den var uten aircondition og med svarte seter. Der ble det varmt, skal jeg love deg.

Jeg tror det nærmeste svaret her blir bil uten aircondition. Ellers er jeg ikke så kresen, skjønner du.

Trygve Slagsvold Vedum er stort sett bild og ler ofte, men han kan irritere seg litt i trafikken.

– Hva irriterer deg mest i sommertrafikken?

Jeg er nok ikke en fyr som så lett irriterer meg. Men jeg ser stadig at mobiltelefoner brukes når man kjører bil. Det synes jeg ikke er greit.

Biler som ligger i venstrefila og ikke følger med når det kommer noen bak som gjerne vil forbi, kjenner jeg også kan irritere.

– Hva hører du helst på i bilen?

Litt spesielt kanskje, men i min VW Amarok har jeg ikke noe valg. Det er P4. Grunnen er at jeg har et DAB-adapter som ikke funker helt som tiltenkt i den bilen.

Dette albumet byr på bra bilmusikk, mener Trygve Slagsvold Vedum

Ellers synes jeg Spotify er kurant. Alan Walker er en artist som jeg ofte hører på.

Om jeg får lov til å komme med et lite musikk-tips, så er det albumet The List, av Rosanne Cash, datteren av selveste Johnny Cash. Fin bilmusikk etter min smak. Kom på det albumet når jeg drømte meg litt bort om den roadtripen i USA i stad. Det hadde passet perfekt der ...

– Hvor går årets ferie for deg?

Det blir norgesferie på oss, som de fleste andre. For vår del har vi ikke lagt så mange andre planer enn noen dager til Fredrikstad og Hvaler. Det er jo fine sommersteder det. Vi gleder oss til det!

