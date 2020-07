Slår seg sammen – blir en av verdens største bilprodusenter

Denne uken har verden fått en ny og stor bilprodusent. Merk deg dette navnet først som sist: Stellantis.

Stellantis er resultatet av en fusjon mellom franske PSA og italienske/amerikanske FCA.

PSA står bak merkene Citroën, DS, Opel, Peugeot, og Vauxhall, mens FCA bidrar med Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, og Ram.

Til sammen kontrollerer nå nye Stellantis hele tretten ulike bilmerker.

Nyheten om at de to konsernene jobbet med å slå seg sammen sprakk i fjor høst og kom overraskende på mange. Nå er fusjonen bekreftet og en realitet. Den forventes å være fullført i første kvartal 2021.

Fiat og Peugeot blir to av de største bilmerkene i den nye alliansen. Foto: Scanpix

Å lyse med stjerner

Bakteppet er tøffe tider i bransjen. Mange produsenter sliter ennå med etterdønningene av finanskrisen for drøyt ti år siden. Covid 19 her heller ikke gjort det enklere å være bilprodusent.

I tillegg kommer store kostnader til elektrifisering og selvkjørende teknologi. Mange føler på konkurransen fra kinesiske bilmerker som begynner å yppe seg – og i tillegg er det stor usikkerhet rundt både hvordan bilene skal selges – og eies – i årene som kommer.

I en slik situasjon kan det være smart å stå sammen, og det er akkurat det PSA og FCA nå har gjort, under fanen; sammen er vi sterkere.

Stellentis forteller at navnet kommer fra det latinske verbet "stello", som betyr "å lyse med stjerner."

Avtalen er verdt rundt 50 milliarder kroner. Målsetningen er at alt skal være avklart og i boks i løpet av de neste 12-15 månedene. Og ikke minst: Som et resultat av dette, skal det nye selskapet spare rundt 40 milliarder kroner årlig, i stordriftsfordeler.

At FCA lenge har lett etter en partner, er ingen hemmelighet. Da Fiat-konsernet tok over amerikanske Chrysler for noen år tilbake, var det to selskaper med mange utfordringer som slo seg sammen.

De har en avtale! PSA-sjef Carlos Tavares til venstre og FCAs toppsjef Mike Manley skaper verdens fjerde største bilprodusent. Og ikke minst: De skal spare seriøst mye penger. Foto: Groupe PSA

Mange sterke merker

Slik har det også fortsatt å være. FCA har slitt med å gjøre de mange ulike merkene sine suksessrike. Samtidig har det gått mange rykter om overtagelser og fusjoner. Den tidligere FCA-sjefen Sergio Marchionne la aldri skjul på at han mente selskapet hans var for lite – og at han så på muligheter for å gjøre det større.

Marchionne gikk bort i 2018, men planene om å ekspandere stoppet ikke med det. Snarere tvert imot.

Nå får PSA en svært viktig tilgang til det amerikanske markedet. Her står FCA sterkt, med merker som Jeep og Ram. FCA tjener gode penger i USA, men sliter i andre markeder.

PSA har på sin side vært gjennom en imponerende snuoperasjon de siste årene, ledet av toppsjefen Carlos Tavares. Han ble headhuntet fra Renault og har gjennomført en omfattende ryddeprosess i konsernet. Da Tavares kom inn, var PSA i store problemer. Nå ser det betraktelig lysere ut, samtidig som modellutvalget hos flere av merkene har fått et oppsving.

Tavares har også fått en god start som Opel-eier. PSA overtok merket fra amerikanske GM tilbake i 2017. Da hadde Opel levert røde tall i en årrekke. PSA har på kort tid klart å snu til overskudd, selv om det fortsatt er betydelige utfordringer hos Opel.

(Saken fortsetter under bildet)

Å produsere biler er svært kostnadskrevende. Store volumer er viktig for å kunne regne hjem utviklingskostnadene. Foto: Scanpix.

Betydelig salgssvikt

Det nye selskapet vil bli verdens fjerde største bilprodusent, etter Volkswagen, Toyota og Renault/Nissan-alliansen.

FCA og PSA blir i bransjen sett på som en god match. Én ting er at de vil utfylle hverandre i mange markeder. De har i dag også mange merker som ikke direkte konkurrerer.

Når Stellantis er i gang, anslås det å bli verdsatt til mer enn 48 milliarder dollar, og aksjene vil bli delt 50/50 mellom nåværende aksjonærer i PSA og FCA. Nåværende administrerende direktør Carlos Tavares vil fungere som administrerende direktør i det sammenslåtte selskapet

