Norge er først i Europa med denne bilen

Isuzu D-Max kom til Norge for 13 år siden, Siden har den japanske pickupen solgt jevnt og trutt og i perioder også vært klassens mest solgte bil.

Går vi noen tiår tilbake i tid, solgte Isuzu flere modeller i Norge, også personbiler. Nå er det derimot bare pickup som gjelder.

Isuzu Motors Limited ble for øvrig etablert helt tilbake i 1916. Den første lastebilen ble produsert så tidlig som i 1922, og den første pickupen kom i 1963, siden da har det blitt solgt mer enn 7,5 millioner av dem på verdensbasis.

Nå kommer snart en helt ny og tredje generasjon av pickupen D-Max. Norge blir første land i Europa som får den.

Alt er nytt

D-Max har fått helt nytt karosseri og chassis, et mer muskulært design og en rekke nye interiørløsninger som skal gi bedre komfort. Samtidig skal en oppgradert motor, avanserte sikkerhetssystemer og et omfattende utstyrsnivå, bidra til at bilen gir en bedre kjøreopplevelse.

Nye D-Max har fått et helt nytt og tøffere design.

Etter å ha bygget mer enn 27 millioner motorer, er Isuzu blant de ledende innen dieselteknologi. RZ4E motoren er nyutviklet, yter 163 hk og forbedrer drivstofføkonomien, samtidig som den skal være stillegående. Optimalisert girutveksling er også på plass.

Bedre komfort

Interiøret har også fått nytt design og bedre materialkvalitet, samt en ny 9-tommers infotainmentskjerm i midtkonsollen. Setene er også nye, med åtteveis elektrisk justering og korsryggstøtte, høydejustering og bedre sidestøtte.

Nytt interiør, mer komfort og flere sikkerhets- og assistentsystemer er på plass.

Utstyr? Vi kan jo kjapt nevne ting som adaptiv cruisekontroll, ryggekamera, parkeringssensorer foran og bak, Regnsensor, nødbremsassistent, skiltgjenkjenning, filskift- og blindsonevarseler, samt skinninteriør.

– Utstyrsnivået er på nivå med godt utstyrte personbiler. Det gjør at opplevd kvalitet og komfort er på et helt nytt nivå. Dette i kombinasjon med suverene spesifikasjoner, sier Steinar Dokken som salgssjef for Isuzu Norge, i en pressemelding.

Kommer allerede til høsten

Nye D-Max her selvfølgelig firehjulsdrift, med høy- og lavserie-gir og elektronisk differensialsperre.

Målet med nykommeren har ifølge Isuzu vært å skape en pickup med lavere forbruk, revolusjonerende design, klasseledende sikkerhet, samtidig bevare D-Max sine gode og praktiske løsninger som 3,5 tonns hengervekt.

Nye D-Max finnes i to karosseri-utgaver, Extended Cab og Double Cab

– Vi har vært en sterk og stabil aktør hele veien. Isuzu har alltid vært blant Norges mest solgte. Nå får vi en helt ny bil som er nyutviklet fra topp til tå. Målsettingen for 2021 er igjen å bli markedsleder i pickup-segmentet, sier Steinar Dokken videre.

Prisen er satt til 378.720 kroner, eks. mva. Forhåndssalget av nykommeren starter denne uken og de første kundebilene forventes levert i november i år.

