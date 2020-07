Problemer med bilen i sommer? Da risikerer du å vente lenge

2020 er et annerledes ferieår her til lands. Svært mange av oss har droppet utenlandstur, og ferierer i stedet i eget land. Og da bruker også mange bil, for å komme seg rundt.

Forsikringsselskapet If er blant dem som merker at langt flere bruker bilen innenlands denne sommeren. Behovet for veihjelp og meldinger om bilskader fra Norge har tatt seg betydelig opp de siste to-tre ukene, og ligger på et høyere nivå enn til vanlig om sommeren.

– De fleste vil feriere i Norge i sommer, og det vil derfor være vesentlig flere norske biler ute på veiene enn vanligvis på sommeren. Det er derfor en naturlig økning i antall veihjelpsassistanser, mekaniske skader og karosseriskader her i landet, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

De mest vanlige problemene

Med mange elbiler på langtur på veiene rundt om i Norge, venter også If en økning i behov for batterilading og transport av bil med flatt batteri.

– Veihjelp, med en egenandel på noen hundrelapper, er en del av kasko- og delkaskoforsikringen hos norske forsikringsselskaper. Ved veiassistanser er det i sommer noen årsaker som utmerker seg: Punktering, flatt batteri, startvansker, utelåsing og motorfeil, sier Clementz, i en pressemelding.

En god del problemer løses erfaringsmessig av bilbergerne, der og da. Men mange biler må nok også på verksted.

Les også: Derfor er eldre biler så mye farligere enn nye

(Saken fortsetter under bildet)

Erfarne bilbergere vil kunne løse mange problemer der og da,, Men en god del biler må også på verksted. Foto: Newspress.

Typiske turiststeder

Dette sier If om saken:

– Det kan bli stort trykk på enkelte verksteder i sommer, det kan derfor ta lenger tid enn normalt å få bilen ferdig. Utenfor ferie vil verkstedene normalt ha én til to uker ventetid. Midt på sommeren kan ventetiden bli lengre, både på grunn av ferieavvikling og forhold som er knyttet til korona.

Her spiller det også inn at mange kan trenge hjelp på steder der verkstedkapasiteten er begrenset, for eksempel på typiske turiststeder. Da må man regne med ekstra ventetid.

Les også: Fortvilet eier. – Bilen har blitt et pengesluk

(Saken fortsetter under bildet)

Her er det ikke så mange nordmenn i år, dermed trenger også langt færre norske bilister hjelp i utlandet enn det som er vanlig. Foto: If.

Innbrudd i Gøteborg

Noe som også er annerledes for forsikringsselskapene i år, er at svært få norske bilister trenger hjelp i utlandet:

Antallet bilskader og behov for veihjelp i utlandet har sunket mye på grunn av de fleste nordmenn holder seg innenfor landets grenser. Vanligvis er det også mange meldinger om bilinnbrudd i feriebiler i Gøteborg.

Slik er det ikke i sommer. Motorhavarier på Autobahn har også uteblitt til nå.

Les også: Bilen har vært på verksted et halvt år!

Saken ble først publisert på Broom.no