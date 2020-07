Nordmenn mener fartsgrensene i landet er høye nok

64 prosent mener fartsgrensene er gode som de er, mens 8 prosent mener de burde vært lavere på mange veier.

72 prosent motstiller seg heving av fartsgrensene. Undersøkelsen er gjennomført av Kantar på oppdrag fra Trygg Trafikk.

– Dette viser at de fleste mener det går fort nok på norske veier. Det er en klar sammenheng mellom fart og ulykker, og vi er glade for å se at flertallet åpenbart ser dette, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk i en pressemelding.

Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i fjor er det færre som ønsker høyere fartsgrenser i 2020 enn i 2019. I fjor svarte 37 prosent av de ønsket høyere grenser, mot 25 prosent i år.

Av dem som ønsker høyere fart, er 32 prosent menn, mens 18 prosent er kvinner. Aldersmessig er det flest som ønsker seg høyere fart i gruppen mellom 45 og 59 år.

– Godt voksne menn har lenge vært overrepresentert på ulykkesstatistikken. Da er det litt betenkelig at såpass mange menn og såpass mange middelaldrende ivrer for høyere fartsgrenser, sier Johansen.