Det trenger ikke være skummelt å kjøpe elbil som har gått langt

Hei Benny. Tenker å kjøre en brukt BMW i3 94ah. Skal ha den til jobbpendling og ser at rekkevidden passer bra.

Hvordan er holdbarhet på batteriet? Vil det være merkbart forskjell på en bil som har gått 35.000 kilometer, kontra 75.000 kilometer på hvor lenge batteriet holder og hvor langt den kan kjøre?

Hvilken andre kjente feil med biltypen bør jeg være OBS på? Mvh. Espen.

Benny svarer:

Heisann! Dette kan absolutt høres ut som en god plan. Har du lademuligheter hjemme og på jobb vil en elbil definitivt gi deg lavere driftsutgifter enn en ditto bensin- eller dieselbil. Ikke bare når det gjelder drivstoffutgifter, men på service og vedlikehold generelt.

De som kjører BMW i3 er stort sett svært fornøyde, viser alle undersøkelser. Den har egentlig bare to-tre svakheter som man bør være oppmerksom på.

Bilens sære dekkdimensjon – høye og smale – gjør at dekkene koster mer enn vanlige dekk. Noen synes det kan være utfordrende med bakhjulsdrift på vinterstid. Det siste er bremseskivene som ofte må skiftes på grunn av rust. Både dekk og bremser bør derfor sjekkes litt nøye før kjøp.

Ut over bremsene er I3, som for det meste er bygget av plast, karbon og aluminium, nærmest immun mot rust.

Nå det gjelder de ulike batteriene i3 har vært levert med, kjenner ikke jeg til at det har vært noen svakheter eller ekstraordinær slitasje. Snarere tvert i mot ser de ut til å klare seg godt i i3 – som på de fleste andre elbiler. Det har generelt sett vært veldig få batteribytter med tanke på antall elbiler.

I utgangspunktet skal batteriet holde like lenge som bilen. At det kan svekkes litt på sikt, må man ta høyde for. Men jeg har liten tro på at du vil merke noen forskjell på batterikapasiteten på en bil som har gått 35.000 kilometer kontra en som har gått 75.000. Det er kanskje snakk om en prosent eller to.

Det sies, sikkert med rette, at hyppig hurtiglading på sikt kan svekke batterikapasiteten noe. Jeg har ikke sett noen fakta, rapporter eller tall som bekrefter dette. Faktum er jo at de fleste elbil-eiere lader hjemme og med lav effekt og relativt sjelden på hurtiglader, så batteriene holder seg veldig bra.

Jeg vet at det finnes Nissan Leaf som har gått over 400.000 kilometer som drosje på originalt batteri og som fortsatt har over 85 prosent av opprinnelig kapasitet. Det får man si er innafor.

Mange batterier har jo også en garanti på 8 år eller 160.000 kilometer.

Jeg tror derfor ikke man skal være redd for å kjøpe en brukt elbil som har gått noen kilometer. Håper dette var oppklarende.

Lykke til med ny pendlerbil.

