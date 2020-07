Denne skal mangedoble salget deres

Italienske Alfa Romeo er kjent for å være et merke for entusiaster, som verdsetter kombinasjonen av kjøreglede, design, spennende historie og noen særegne løsninger.

Salget har de siste årene variert fra noen få titalls biler i året og opp til 375 biler i 2018. Men det er ikke bare i Norge salget har gått litt tregt. Fallet fra 2018 til 2019 var på over 50 prosent i Europa.

Nå viser de imidlertid et konsept som kan få mer fart på salget. Ikke minst her i Norge. Da snakker vi selvfølgelig elbil – og kompakt SUV. Og som om det ikke er nok, kommer en ladbar hybrid også. Dette bør være lys i enden av en ellers mørk tunnel.

To elektrifiserte SUV-er

Allerede neste år lanseres den ladbare hybriden Alfa Romeo Tonale, som er en mellomstor SUV.

Året etter slippes den nye el-SUV-en som så langt ikke har fått noe navn. Bilen skal være på størrelse med Audi Q2. Det blir altså ikke snakk om noen stor familie-SUV, men en ganske liten bil på drøyt fire meters lengde.

Dette er den litt større og ladbare hybriden Alfa Romeo Tonale, som forventes å komme i 2021.

Kanskje ikke helt optimalt for oss nordmenn, men ute i Europa er nettopp disse små SUV-ene veldig populære. Derfor kan dette være et smart valg.

Disse to elektrifiserte modellene blir veldig viktig for bilmerket med skiltene montert på snei foran. For å få opp volumet, få kroner i kassa og for å kunne møte de nye strenge utslippskravene som kan gi store bøter til de produsentene som ikke klarer å innfri dem.

Disse to nye SUV-en vil ikke være identiske utseendemessig, men Alfa Romeo lover sporty og typisk Alfa-design på begge to.

Deler teknologi med andre

Det forventes at den ladbare hybrid-drivlinjen i Tonale vil være den samme som deles med konsernbroder Jeep Renegade.

Videre spekuleres det, ganske sikkert med rette, i at den helelektriske Alfa Romeo SUV-en vil være den første bilen fra Fiat Chrysler-konsernet som benytter seg av teknologi fra fusjonen med PSA. Altså samme elektriske drivlinje som vi finner i Peugeot e-208 , Peugeot e-2008 , Opel Corsa-e og DS 3 Crossback.

Det vi i så fall bety en elmotor, forhjulsdrift, batteripakke på 50kWt og en ytelse på 136 hestekrefter. Rekkevidden vil da trolig bli liggende på drøyt 300 WLTP-kilometer.

Alfa Romeo håper SUV-ene skal få satt skikkelig frat på salget.

Håper på 400.000 biler

Alfa Romeo håper de to nye elektrifiserte SUV-ene skal kunne hjelpe dem å nå målet om 400.000 produserte biler i året. 2019-tallene er forsinket på grunn av korona-situasjonen, men i Europa endte de på snaut 55.000 produserte biler i 2019.

Vi snakker med andre ord om et realt salgsløft og om en mangedobling av salget om det målet skal nås.

