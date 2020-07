Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei, Benny! Jeg har et spørsmål om smøring av gummiforinger i bakhjulsoppheng.

Jeg har en Mercedes C-klasse jeg kjøpte ny i 2012, altså er den nå åtte år. Den er kjørt lite – kun 10.000 km – da den behandles som et entusiastkjøretøy, og ikke vinterkjøres.

For å bevare gummideler best mulig, gikk jeg nå over alle fôringer bak med silikonspray. Dette for å unngå uttørring, ikke minst på grunn av vinterlagring. Fikk også bort støv og møkk som lå der da jeg sprayet. Merk at jeg kun sprayet overfladisk på alle fôringer, uten å brette til side og spraye «inni» foringene. Dette var kun ment for å bevare, har aldri hatt noe knirking, så annet enn overfladisk spraying anså jeg som unødvendig.

Fikk så tilbakemeldinger på at silikonspray ødelegger foringene, noe som var helt ukjent for meg? Derfor spør jeg deg, som uavhengig og som tidligere mekaniker?

Supertakknemlig for svar, fordi jeg ble en smule urolig for å ha ødelagt noe.

Mvh. H.

Benny svarer:

Heisann!

Første av alt; kult og morsomt at du tar så godt vare på Mercedesen din. Kudos til deg for det! Er vel grunn til å anta at denne er temmelig strøken, med bare drøyt 1.000 kjørte kilometer i året?

Må si jeg stusser litt på den tilbakemeldingen du har fått angående bruk av silikonspray på gummidelene på bilen din.

Jeg tror dette skyldes to ting. Men kanskje først og fremst uvitenhet. Silikonspray er et produkt med ganske mange bruksområder. Selv om de fleste bilfolk bruker det primært til shining av nettopp deler av gummi og plast.

Men den kan også brukes til helt andre ting som smøring av skuffeskinner, for å hindre knirk og gnissing mellom ulike materialer, den beskytter kontakter mot fuktighet, og virker antistatisk eller støvavvisende og brukes ofte av rørleggere i forbindelse sammenføyning av ulike rørdeler.

Denne sprayen gjør at plast og gummi holder seg smidig og ikke sprekker / tørker ut samtidig som det gir glans. Den fryser ikke og er heller ikke klebrig.

Slik sett tenker jeg at du er "spot on" når du bruker dette på gummiforingene på din Mercedes. Jeg kan ikke fatte og begripe hva slags skade dette kan gjøre. Det skulle vært interessant å høre begrunnelsen for hvorfor du ikke skulle gjør dette.

Som sagt det kan skyldes uvitenhet. Men det kan kanskje også skyldes jantelov og misunnelse. Det at du har realisert en så ny og fin bil, som du tar godt vare på og bruker lite. Ikke alle har den muligheten eller evnen til å gjennomføre det. Da kan det å "rakke ned på" fort bli et slags selvforsvar eller en måte å opphøye seg selv på. Som sagt – det er bare en tanke. Jeg vet ikke.

Etter min mening skal det godt gjøres å ødelegge noe som helst på bilen med denne, forutsatt at du bruker til det den et tiltenkt. Det mener jeg at du har gjort her.

Fortsett uansett å gjøre som du gjør. Ta godt vare på bilen din og bruk de produktene du får anbefalt av fagfolk. La de rådene veie tyngre enn de du får fra folk som ikke kan begrunne sine påstander.

Lykke til videre med Mercedesen - håper du får brukt den en del i sommer!

Velkommen – og lykke til!

