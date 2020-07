Du bør nok tenke deg litt om før du kjøper denne...

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei! Hva kan du si om den nye SsangYong Rexton? Er det en grei bil å kjøpe til to som skal ha god plass til hundebur bak. Vi trenger en toseter. Mvh Christin

Les også: Slik hadde Bjørn gratis bil – i fire år

Benny svarer:

Hei Christin.

Dette er en bil som har blitt litt glemt i markedet. Den gamle Rexton solgte ganske bra for noen år siden. Den var kjent for å gi mye bil for pengene, og var en billigere konkurrent til mer kjente alternativer som Mitsubishi Pajero og Toyota Land Cruiser.

Jeg har ikke kjørt den nye Rexton, men jeg er sikker på at det er en grei og god bil på de aller, aller fleste områder. Den byr på god plass, kan trekke tilhenger på 3.500 kilo, og har det meste av moderne sikkerhetsutstyr og teknologi om bord.

Slik ser SsangYong Rexton ut innvendig. Godt utstyrt, men kanskje ikke kjempemoderne.

Motoren er en 2,2-liters dieselmaskin på 181 hestekrefter og rause 420 Nm i moment. Girkassen en 7-trinns automat. I kjent SUV-stil har den også firehjulsdrift og separat ramme. Prisene starter på rundt 480.000 kroner. Det er fortsatt rundt 100.000 kroner billigere enn for eksempel Toyota Land Cruiser.

Men det er også en bil man svært sjelden ser langs veien. Litt rart, egentlig. For dette synes jeg er mye SUV for pengene. Trenden de siste årene er imidlertid at man har gått mot mindre og mer kompakte SUV-er. Mulig at det kan være en av årsakene til det labre salget.

Jeg tror rett og slett det skumleste med dette kjøpet ikke er bilen isolert sett. Den er mer enn god nok. Problemet er at den fort oppleves som noe ukurant. Det kan slå negativt ut på annenhåndsverdien den dagen du skal bytte den inn, eller selge den.

Det er mitt største ankepunkt her – og er noe jeg vi anbefale deg at du tenker over før du klinker til og kjøper en bil som kanskje "ingen" andre enn deg selv vil ha.

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: – Du både lukter og hører den før du ser den

Saken ble først publisert på Broom.no