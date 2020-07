Ikke spesielt dyr – og denne elbilen snur mange seg etter

Det skjer mye spennende hos Peugeot om dagen. Fokus på design og elektriske drivlinjer er utvilsomt en god kombinasjon, spesielt i elbil-landet Norge.

Det er kompaktbilene e-208 og den høyreiste e-2008 som virkelig markerer starten på en elektrisk storoffensiv fra merket.

Bare i løpet av året regner den norske importøren med å levere ut rundt 2.000 eksemplarer av e-2008 til norske kunder.

Nå har vi testet den lille SUV-en, eller crossoveren. Her er det er mye som taler for at dette blir en vanlig bil å se på norske veier i tiden fremover.

e-2008 preges av stramme linjer og lekent design.

Hva er dette?

Helt nye e-2008 bygger på samme plattform som den lille sjarmøren e-208. Men bilen er strukket noe i både total lengde og akselavstand.

Bilen er også 11 centimeter høyere enn e-208, som enkelt og greit gjør denne til en noe mer praktisk bil – med litt bedre plass.

Selve drivlinjen er felles med både e-208 og de andre søsknene i PSA-familien. Det vil si en batteripakke på 50 kWt. Elmotoren yter 136 hestekrefter, mens rekkevidden er oppgitt til 320 kilometer, målt etter WLTP-metoden.

I Norge starter prisene på attraktive 307.900 kroner, mens vår topputstyrte testbil ender på 361.000 kroner.

En ny utgave av Peugeot 2008 er på vei

På GT-line-versjonen finner vi standardutstyr som filskifte-varsler, skiltgjenkjenning, LED-lys og grill lakkert i bilens farge.

Hvordan er den å kjøre?

Peugeot har ikke overraskende valgt et komfortabelt oppsett på nye e-2008. Ettersom denne er noe høyere enn lillesøster e-208, har bilen også fått litt lenger fjæringsvei som merkes godt ute på veien.

Peugeot e-2008 GT-line Motor: Elektrisk

Effekt: 136 hk / 260 hk Nm

0-100 km/t: 9 sek.

Toppfart: 150 km/t

Batteripakke: 50 kWt

Ladehastighet: Opptil 100 kW

Bagasjerom: 434 liter

Lengde x bredde x høyde: 430/177/153 cm

Vekt: 1.550 kg

Pris fra: 307.900 kroner Pris testbil: 361.460 kroner

Det er rett og slett lite å si på komfortnivået i e-2008. Her leverer Peugeot bra. Med en batteripakke på 300 kilo plassert i gulvet på bilen, ligger e-2008 også stabilt og fint på veien.

Samtidig skal det sies at kjøreegenskapene ikke er spesielt spennende. Så i pose og sekk får du ikke...

Bak rattet i nykommeren sitter du høyt og oversiktlig. Men selve sittestillingen kunne vært bedre. Vi skulle ønske oss bedre lårstøtte, i form av flere justeringsmuligheter på setene.

Peugeot lover en rekkevidde på inntil 320 kilometer. Vi har ikke kjørt bilen så langt sammenhengende i denne testperioden, men det ser ikke ut til at dette skal være noe problem å oppnå under ideelle forhold.

Også bak er det LED-lys som gjelder.

Og apropos rekkevidde: Er det én ting som forundrer oss litt i e-2008, er det rekkeviddemåleren. Med fulladet batteri viser den 230 kilometer. Vi vet at denne tilpasser seg tidligere kjøreatferd, men det som er litt snodig er at rekkeviddemåleren viser nøyaktig samme tall selv etter en kjøretur på 52 kilometer – som tar omlag 40 minutter.

Dermed kan det faktisk bli litt utfordrende å planlegge turene, ettersom du ikke vet nøyaktig hvor lang rekkevidde du har fra start. Etter vår tur fra Lørenskog til Lier viser altså bilen fremdeles en rekkevidde på 230 kilometer.

Den norske importøren forteller til Broom at rekeviddemåleren er veldig konservativ. Og at den går ut lavt og ser etter hvordan du kjører. Dette skal også være meldt inn til fabrikken, så får vi se om Peugeot gjør en liten software-oppdatering på dette etterhvert.

Ingen tvil: Derfor er dette den beste elbilen på markedet

Interiøret er særpreget, med Peugeots i-Cockpit 3D.

Finest utenpå eller inni?

Ved siden av de komfortable kjøreegenskapene, er designet kanskje den største styrken til e-2008. Her skal Peugeot ha ros for at de tør å dra til litt. Sammen med den knallblå Vertigo-lakken på vår testbil, er dette elbilen mange snur seg etter.

Sammenlignet med flere av konkurrentene er det ingen tvil om at e-2008 skiller seg ut. Med GT-line-pakke, som blant annet innebærer sort tak og sotede vinduer, bidrar det til å fremme det litt sportslige uttrykket.

Touchskjermen måler 10 tommer. Her styrer du alt fra radio til klimaanlegg. For sistnevnte savner vi fysiske knapper.

På innsiden følger Peugeot opp med et spennende interiørdesign. Med karbondetaljer, grønne kontrastsømmer og nappaskinn, bidrar det til en sportslig fremtoning. Materialkvaliteten er også god til denne bilklassen å være, men enkelte av de fysiske knappene kunne kanskje vært noe mer oversiktlige.

Her virker det noen ganger som at design er prioritert foran funksjonalitet. Det samme opplever vi med det lavtmonterte rattet, som kan skygge litt for instrumentene.

Utover det, er fremstår interiøret som ryddig, de fleste funksjonene styres via touchskjermen på 10 tommer.

Elbil-offensiven til Peugeot er i gang

Nye e-2008 kommer i flere utgaver: Active, Allure GT-Line og GT.

Hvordan er plassen?

Selv om e-2008 er en kompakt bil, er plassen egentlig overraskende stor. Foran er det mer enn godt nok. I andre seterad kan også to voksne sitte helt greit.

Sammenlignet med e-208 er lengden strukket til 4,3 meter, mens akselavstanden er 2,6 meter. Det betyr en ekstra totallengde på nesten 25 centimeter.

Den ekstra størrelsen gjør naturligvis også fine utslag på plassen i bagasjerommet. I e-2008 rommer det 434 liter, mot 265 liter i e-208.

Hyundai Kona Electric – les testen

Plassen bak er overraskende god.

Går den bra?

Elmotoren i e-2008 yter 136 hk og 260 Nm. Men det er kun i sportsmodus du får «alle» kreftene tilgjengelig. For å redusere forbruket har Peugeot valgt å redusere effekten i Eco og Normal-modus til henholdsvis 82 og 109 hk.

I vår testperiode kjører vi stort sett i Normal, hvor vi altså får 109 hk til rådighet. Det holder til vanlig bruk, men det gir ikke spesielt stort kraftoverskudd.

I Sportsmodus med 136 hk klarer bilen 0-100 km/t på 9 sekunder, så det er uansett ikke snakk om noe eksplosivt skyv, men igjen: Til vanlig kjøring er dette helt innafor.

e-2008 kan støtter forresten hurtiglading på inntil 100 kW. Her skal det ta omtrent en halvtime å lade batteripakken til 80 prosent.

Bilen støtter også vegglader på 11 kW. Da får du fulladet batteri på 5 timer og 15 minutter ifølge Peugeot. Bruker du vanlig stikkontakt er ladetiden rundt 16 timer.

Vår testbil har ekstrautstyr som 18 toms felger, panoramaglasstak og adaptiv cruisekontroll.

Og konklusjonen er?

Sammenlignet med flere av konkurrentene er det ingen tvil om at Peugeot e-2008 skiller seg positivt ut på design, både utenpå og inni. Rekkevidden på 320 kilometer er godkjent, men absolutt ikke best i klassen.

Hyundai Kona Electric, som vil være en relevant bil å sammenligne Peugeoten med, kan på sin side skilte med 484 kilometers rekkevidde.

Med en startpris på rett over 300.000 kroner, synes vi Peugeot leverer en spennende totalpakke, selv om du bør regne drøyt 350.000 kroner for en ferdig utstyrt bil.

Konkurransen i denne klassen blir stadig tøffere. Derfor tror vi også at følelser, design og opplevelsen av bilen vil være med å avgjøre elbil-valget for mange. Og når det gjelder nettopp design og følelser, er det helt sikkert at e-2008 er en bil få er likegyldige til.

Test Peugeot e-208: Den er liten, elegant – og elektrisk

Saken ble publisert på Broom.no