Fjorårets bestselger får en voldsom prisøkning

En av de klare vinnerne i det norske bilmarkedet i fjor var Jaguars ny elbil I-Pace. Den modellen alene sørget for å mangedoble Jaguar-salget i det norske markedet. Den alene gjorde det tradisjonsrike luksusbilmerket til et ganske vanlig syn på norske veier.

Men nå melder bransjenettstedet BilNytt (krever abonnement) at bilene går kraftig opp i pris.

Ny fra-pris på elbilen Jaguar I-Pace er satt til 747.900 kroner – en økning på hele 100.000 kroner. Det skjer etter at det i lang tid har vært usikkerhet om de nye prisene.

Ikke glad for prisøkningen

– Andre importører har økt prisene på grunn av valuta tidligere enn oss, vi har holdt tilbake, sier Marius Hayler, som leder Jaguar Land Rover-importøren BC Norway AS, til BilNytt.no.

Han peker også på oppgraderingene som har skjedd i forbindelse med bilens midtlivsoppdatering, som omfatter blant annet 3-fase-lading og nytt infotainment-system.

– At prisen på I-Pace har økt mye er naturligvis ikke noe vi er glade for, sier Thomas Øvreseth. Han er administrerende direktør i AS Insignia, som selger Jaguar, Land Rover, Morgan og Aston Martin i Oslo.

Fortsatt konkurransedyktig

– Men på den annen side er bilen blitt relativt kraftig teknologisk og har dermed blitt en sterkere konkurrent til Audi e-tron og Mercedes-Benz EQC. Den har også fått noe mer standardutstyr, forteller han videre til BilNytt.no

Thomas Øvreseth har tro på at 2021 kan bli et bra år, og han mener at prisene på deres viktigste modeller er konkurransedyktige.

Her er listen over nye modeller:

Jaguar I-Pace

Jaguar F-Pace PHEV (kommer i desember)

Jaguar XJ (ny helektrisk modell, kommer 2. kvartal 2021)

Land Rover Defender vare- og personbil

Land Rover Discovery Sport PHEV

Range Rover Evoque PHEV

Range Rover Velar PHEV (kommer i desember)

Så langt i år er det solgt nesten 530 nye Jaguar I-Pace her i Norge. Den nye og oppgraderte utgaven kan bestilles allerede nå, med en estimert leveringstid i slutten av september i år.

