De var trendsettende da de kom. De var praktiske og de solgte godt. Særlig ute i Europa, men også her hjemme.

Men etter det vi erfarer er det snart kroken på døra for flere av Renaults populære flerbruks- og familiebiler.

Det er snakk om bilene Scenic, Espace og Talisman. Hovedgrunnen er å spare penger. Det skriver Reuters.com

Det kan kanskje synes litt dumt å velge bort disse populære familiebilene når man skal svinge sparekniven, men fakta er at markedet dreier mer mot SUV-er og crossovere.

Tre ikoniske modeller forsvinner

Taperne i denne dreiningen er flerbruksbilene, som nettopp Scenic og Espace – og alminnelige familie-sedaner og stasjonsvogner som Talisman.

Renault Megane Scenic var en stor suksess også i Norge.

Espace-modellen var blant verdens første flerbruksbiler da den kom tilbake i 1984. Nå er det femte generasjon som selges.

Renault Scenic var også en stor suksess og solgte svært godt her i Norge. Den hadde mange smarte løsninger og romslige interiør, kombinert med kompakte ytre mål. Den kom første gang i 1996 og ble rost opp i skyene av en samlet motorpresse. Dagens modell er blitt både enda mer romslig - samtidig som designet er mer vektlagt.

Talisman kom i 2015 og er en elegant og stilig bil, som er kjent for å by på mye bil for pengene. Til tross for en liten facelift nå i 2020, ser altså modellen ut til å få et kort liv.

Ny Kadjar-SUV på gang

Pengene som spares skal blant annet brukes på utviklingen av en ny utgave av SUV-en Kadjar. Denne skal bygges i Spania og ha opptil syv sitteplasser, og blir Renaults våpen i kampen om barnefamiliene.

Renault sysler også med planer om en helt ny og elektrisk SUV. Dette er et av konseptene som er vist.

Hva slags drivlinjer vi kan vente oss, sier ikke ryktene noe om. Med det er vel grunn til å forvente at den vil leveres også i ladbare utgaver.

Renault har også vist noen spenstige konsepter på helelektriske SUV-er.

Her i Norge har Renaults suverent mest solgte bil lenge vært den lille elbilen med lang rekkevidde, nemlig Renault Zoe. Den har gitt Renault et solid salgsmessig comeback i Norge etter mange tunge år.

