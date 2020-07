– Det viktigste er å kjøpe billig og selge dyrt

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei! Jeg er veldig nysgjerrig på prosessen rundt å starte som bilforhandler. Jeg finner veldig lite på nett, hvert fall for norske bilforhandlere.

Det jeg har funnet er at man må etablere firma og søke om lov til å bruke "Autosys" fra Vegvesenet. Er det noe mer å gjøre enn dette når det kommer til etablering av bilforhandleren?

Hvor får bruktbilforhandlere sine biler fra? Er det fra auksjoner her i Norge eller er mesteparten importert fra Tyskland?

Jeg leste om startpakker med biler fra noen forhandlere ved oppstart av en bilforhandler? Vet du noe om dette? Hvor mye tjener bilforhandlere på salg av en bruktbil? Hva slag garanti kan bruktbilforhandlere tilby? Jeg setter utrolig pris på hjelpen! Med vennlig hilsen, Victor.

Benny svarer:

Hei Victor!

Morsomt at du har lyst til å starte for deg selv med salg av biler!

Dette kan være gøy, lærerikt og interessant. Men jeg tror også du skal være forberedt på at dette ikke er noen ni-til-fire-jobb. Dette egentlig ikke en jobb i det hele tatt – men en livsstil. Du må være forberedt på mange og lange dager med full fart og mye stress. Skru av mobilen og gå hjem klokken fire? Bare glem det ... Kundene ringer når som helst. Også på kvelder, i helger og på julaften, det har jeg selv opplevd.

Det er ikke noen enkel bransje du gir deg i kast med her. Mange har prøvd, men ikke lykkes. Det kreves hardt arbeid og man må bygge stein på stein. Jeg tror også det er viktig å være seriøs og grundig helt fra starten av. Du må rett å slett ha en god porsjon kremmerånd i deg og være flink på å omgås ulike mennesker. Lykkes du, kan dette være en veldig morsom og givende jobb.

Kjøpe billig - selge dyrt

Så til spørsmålene dine:

Ja, skal du leve av dette å så må du etablere ditt eget firma. Det gjør du ganske enkelt i Brønnøysundregistrene.

Hele forretningsideen er å kjøpe billig og å selge dyrt. Her bør man skaffe seg gode, faste kontakter man kan kjøpe biler av. Godt nettverk her er egentlig alfa og omega. Det er som regel snakk om eksisterende forhandlere, men også ulike auksjoner fra leasingselskaper. Man kan også kjøpe av privatpersoner, men det er ganske tidkrevende i forhold. Bruktbilimport er mye mindre vanlig nå enn det var for bare noen år siden. Svak kronekurs er en av årsakene.

Startpakker med biler har jeg aldri hørt om. Ikke regn med det. Men det jeg tenker kan være smart, er å kanskje finne sin egen nisje. En bestemt biltype, eller et bilmerke du kan godt, både teknisk og når det gjelder priser og som man kanskje brenner litt ekstra for.

Hvor mye du tjener på en bil varierer mye. Alt fra minus 20.000 kroner til pluss 50.000 kroner er vanlig. Det er særdeles viktig å kjenne markedet godt. Det er fort gjort å gå på en smell eller fire ... Men jeg vet at mange sier, uten at det er noen fasit, at man bør sitte igjen med rundt 20.000 kroner på et salg for at det skal være bryet verdt.

Du kan ta ut baksetet – men får ikke igjen noen penger

Erfaring er viktig

Som profesjonell aktør, som du blir, sitter man med et betydelig reklamasjonsansvar. Selv på eldre og billige biler. Norske forbrukerrettigheter er svært sterke og ikke alle kunder er like enkle. Det kan jeg love deg. Det finnes flere aktører du kan kjøpe bruktbilgaranti av. Det koster litt, men det kan være gull verdt. De 20.000 kronene du tjener på en bruktbil forsvinner fort den dagen du får reklamasjon på en automat-girkasse på samme bilen. Da må du ofte selge både fem og seks biler for å ta inn det tapte ... Og da blir det fort en dårlig uke...

Om du ikke har noe særlig erfaring med kjøp og salg av biler og mekanismene rundt, vil jeg kanskje anbefale deg å jobbe ett år eller to hos en forhandler først. Da vil du gjøre deg bedre kjent med hvordan det hele fungerer og skaffe deg verdifull erfaring. Kanskje kan du knytte noen kontakter og bygge et nettverk som du kan ha nytte av siden også. Du vil også da ganske fort finne ut om dette er noe du virkelig liker – før du tar steget fullt ut og starter for deg selv.

Ellers vil jeg nok si at det kanskje er lurt å starte litt forsiktig hjemme på gårdplassen først. Så kan men heller bygge videre derfra om det går bra.

Håper dette var litt oppklarende og kan hjelpe deg et stykke videre i prosessen. Ønsker deg all mulig hell og lykke til med ambisiøst prosjekt. Og jeg krysser fingrene for at du lykkes!

Les også: Fikk DAB-radio i bilen – da startet problemene

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Fortvilet eier får ikke vasket bilen

Denne artikkelen ble først publisert hos broom.no.