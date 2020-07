Helt nytt bilmerke: Denne skal 1.500 nordmenn kjøpe neste år

– Jøss, er den såpass stor.

Det er det første jeg tenker, når jeg ser den helt nye, kinesiske elbilen BYD Tang. Den er utstilt i Norge for første gang.

Og bilen er røslig der den står, lakkert i mørkeblå lakk, med interiør i lyst skinn og på digre 22-toms hjul. Den er faktisk noen centimeter lengre enn Audi e-tron, får jeg opplyst. Utifra eksteriøret trodde jeg faktisk den var enda litt større.

Men en kjapp tur inn i både forseter og bakseter bekrefter at det er raust med plass alle veier, selv for en på drøyt 190 centimeter på strømpelesten.

Hyttebil

Vi var blant de første som får ta en nøye titt på den nye elbilen, BYD Tang EV. Vi likte det vi så.

Bagasjerommet er også digert, selv om antall liter ikke oppgis, så er dette nok til en familie på tur. Mer enn nok.

Med det samme vi snakker om bagasje og last. Bilen kan trekke tilhenger på 1.410 kilo og den kan ha takstativ og dermed skiboks.

Når vi i tillegg kan opplyse at den har firehjulsdrift og en bakkeklaring på 15 centimeter, er vi vel ganske nær den bilen mange norske familier med hytte drømmer om. I alle fall i teorien.

Rask og romslig

BYD Tang EV har en effekt på 489 hestekrefter. Det er nok til å sende den store SUV-en fra 0-100 km/t på 4,6 sekunder. Det skikkelig raskt.

Rekkevidden er selvsagt det store spørsmålet som mange lurer på. Akkurat på det har vi imidlertid ikke noe helt eksakt tall å komme med, enda. Den skal være oppgitt til drøyt 520 kilometer – etter den gamle og overoptimistiske NEDC-normen. Det bør tilsvare ett sted mellom 400 og 450 kilometer etter den nye og langt mer realistiske WLTP-målemetoden.

Tang EV plasserer seg dermed ikke noe bak konkurrenter som Audi e-tron, Jaguar i-Pace og Mercedes EQC. Snarere tvert imot biter den godt i fra seg.

BYD Tang EV har et pent, moderne og praktisk design som er lett å like.

Nytt batteri med mange fordeler

Grunnen til at rekkeviddetallene ikke er helt "i boks" enda, er at bilen kommer til Norge med ny batteriteknologi. Den har et såkalt "Blade-batteri", som byr på flere fordeler. For det første er det helt uten kobolt, for det andre tar det mindre plass – og for det tredje er det brannsikkert. Selv om det ødelegges i et sammenstøt, vil det ikke bli varmere enn maks 50-60 grader og dermed ikke ta fyr.

Den kanskje største fordelen for oss i vinterlandet Norge er nok likevel at det er mindre følsomt for lave temperaturer. Det er jo en kjent sak at rekkevidden reduseres drastisk i elbiler vinterstid. Men ikke i en BYD. I ti kuldegrader skal du fortsatt ha 90 prosent av kapasiteten igjen. Det er smått revolusjonerende.

Det nye Blade-batteriet som blir å finne i BYD byr på flere viktige fordeler.

Heller ikke når det gjelder ladehastighet er tallene helt klare enda. Men det loves at den skal kunne lade fra 10-80 prosent av batterikapasiteten (som er trolig er rundt 88 kWt) på noe i overkant av 30 minutter. Så noen sinke ved ladestolpen blir bilen ikke.

Visste du forresten at BYD i utgangspunktet faktisk er en batteriprodusent, som nå har begynt å lage elektriske kjøretøyer? Ikke bare personbiler. Noen har kanskje lagt merke til de elektriske BYD-bussene som har gått i Oslo et par år allerede? Dessuten kommer BYD med både varebiler og ulike lastebiler. Også hit til Norge. Og de lager altså batteriene selv.

Garantien på batteriene i Tang EV er 8 år eller 160.000 kilometer. Mens selve bilen har 5 års garanti. Akkurat som de fleste andre elbiler.

Lett å like

Materialkvalitet, design og finish holder høy standard.

BYD importeres til Norge av RSA, som også er importør for Suzuki, Isuzu, Maxus og Chery. Det er med andre ord en tung importør som står bak, med erfaring helt tilbake til 1936. 20 forhandlere er også på plass. Det er ventet at det antallet vil bli doblet og kanskje mer enn det i løpet av neste år. Det er liten tvil om at RSA mener alvor med sitt nye merke.

Skjermen kan vinkles 90 grader!

Designet på BYD Tang EV er pent, moderne og lett å like. Men det byr heller ikke på noen store overraskelser. Dette kunne like gjerne vært en Ford, en Toyota, eller en Opel for den saks skyld. Det er rett og slett slik biler ser ut nå.

Innvendig er den også minimalistisk, pen og moderne. Jeg hadde nær sagt, selvfølgelig med en stor skjerm som styrer de fleste av bilens funksjoner. Ikke ulikt det vi finner i Tesla. En liten kul detalj er at skjermen kan vinkles 90 grader. Du kan bruke den på både høykant og liggende – smart!

Materialkvalitet og finish holder gjennomgående høy kvalitet, dog uten at det er helt oppe på Mercedes og Audi-nivå. Men dette er absolutt godkjent.

Interiøret er minimalistisk og elegant, men ikke helt rensket for brytere og knapper.

Dette koster den

Salget av BYD startet denne uken. Bilene vil bli produsert i november og desember og de første kundene vil motta sine BYD litt utpå nyåret, om alt går etter planen. Ingenting tyder per i dag på at det ikke skal gjøre det.

Prisen på Tang 4 er 599.900 kroner og bilen finnes i en Executive-utgave som har det aller, aller meste av utstyr som standard.

Vi kan kjapt nevne for eksempel 360º parkeringskamera, fjernstyrt parkering/kjøring via nøkkel (keyless entry og start), og trådløs lading for mobiltelefon

Tang EV har ikke mindre enn 15 aktive og passive sikkerhetssystemer som for eksempel nivå 2 ADAS-systemer (Advanced Driver Assistance System).

Dette inkluderer blant annet Adaptive Cruise Control, blindsonevarsling, filskiftvarsling, kollisjonsvarsling og automatisk nødbrems.

I tillegg finner vi elektriske justerbare forseter med minnefunksjon, som er både ventilerte og oppvarmede.

Panoramaglasstaket sørger for mye naturlig lys i kupeen. LED-belysning som kan justeres i 31 (!) forskjellige fargetoner sørger for behagelig og stemningsfull belysning når mørket senker seg.

Innvendig preges BYD, som de fleste andre biler om dagen, av en stor skjerm. Men denne kan faktisk snus om man heller vi ha den på høykant.

Prisfordel

Det du kan velge i tillegg er i utgangspunktet metallic lakk og tilhengerfeste.

Om du skal spekke opp konkurrenter som Audi e-tron, Jaguar i-Pace og Mercedes EQC til samme utstyrsnivå, vil dette i følge berginger importøren har gjort, gi en merkostnad på over 90.000 kroner.

– Det viktigste til å begynne med er ikke å "pushe salg", men å bygge merkevaren og å sørge for at kundene blir fornøyde, sa RSA-sjef Frank Dunvold på en pressekonferanse under lanseringen av bilen

Det er garantert en smart strategi. De tror at så mange som 1.500 norske kunder kommer til å kjøpe BYD Tang EV neste år.

Førsteinntrykket virker lovende. Bilen ser både solid og velbygd ut og i teorien virker det meste "riktig". Vi i Broom.no kommer tilbake med en grundig test av nykommeren også, for å se om teori og virkelighet henger sammen.

Saken ble først publisert på TV2 Broom.