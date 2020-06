Topp 5: Dette bør du vite om BMWs nye lekkerbisken

Lanseringen av nye BMW 4-serie har på mange måter blitt akkurat som BMW håpet på.

Oppmerksomheten har vært stor, mest av alt på grunn av det nye og fremoverlente designet – med grillen i hovedfokus.

Den svenske biljournalisten Joakim Dyredand oppsummerer egentlig nykommeren ganske så treffende med denne kommentaren: «Business in the back, party in the front».

Naturligvis handler nye 4-serie om litt mer enn bare frontpartiet. Vi har derfor oppsummert fem punkter det kan være greit å vite om nykommeren:

Sett fra denne vinkelen er det flere likhetstrekk med nye 8-serie.

1) To utgaver til Norge

I første omgang har BMW lansert nye 4-serie med seks ulike motoralternativer: 420i, 430i, M440i, 420d, 430d og M440d.

Til Norge blir imidlertid kun to motorer tilgjengelig fra start.

Innstegsmodellen blir 420d xDrive. Altså med 2-liters dieselmotor og firehjulsdrift. Denne har også et 48 volts mildhybridsystem. Motoren yter 190 hk og 400 Nm og klarer 0-100 km/t på 7,4 sekunder. Oppgitt forbruk er 0,43-0,46 liter/mil ved blandet kjøring.

I Norge er estimert startpris på denne fra 578.300 kroner.

Den andre versjonen som blir tilgjengelig fra salgsstart i Norge er den foreløpige toppmodellen M440i xDrive. Her får du 3-liters rekkesekser under panseret på 340 hk og 500 Nm. Også denne motoren har mildyhybrid-teknologi.

0-100 km/t er i mål på 4,7 sekunder, mens toppfarten er begrenset til 250 km/t. Oppgitt forbruk er 0,67 liter/mil.

Startpris i Norge er estimert til 862.100 kroner.

Nye 4-serie lanseres i Norge i oktober.

2) Nytt interiør og utstyr

Kommende 4-serie får en rekke nyheter på innsiden. Blant annet siste generasjon førerassistanse-systemer. Frontkollisjonsvarsling med automatisk nødbrems og Lane Departure Warning er nå standard.

En helt ny generasjon head up-display med 70 prosent større projeksjonsområde blir tilgjengelig.

Avstandskontroll med sensorer foran og bak er standard.

BMW-operativsystem 7 muliggjør i større grad at man kan tilpasse innholdet på infotainmentskjermen og i de digitale instrumentene. Stemmestyring med BMW Intelligent Personal Assistant er også tilgjengelig.

Et skybasert navigasjonssystem er standard. Det gjelder også for smarttelefonintegrasjon med Apple CarPlay og Android Auto.

Interiøret kjenner vi igjen fra nyeste generasjon 3-serie.

3) Sportsligere

I mange tilfeller bygger en coupé på en sedan-modell. BMW har derimot valgt å skille 4-serie markant fra 3-serie på flere områder. Akkurat som designet hinter til, skal bilen også oppleves mer sportslig.

Derfor er både dimensjonene og tyngdepunktet annerledes – for å skape et sportsligere oppsett.

Lengden på nye BMW 4-serie Coupé er økt til 4768 mm (+ 128 mm). Bredden er økt til 1852 mm (+ 27 mm), mens høyden måler 1381 mm og er kun økt med 6 mm. Det gjør den også 57 mm lavere en dagens BMW 3-serie Sedan. Akselavstanden er igjen økt med 41 mm slik at den nå måler 2851 mm.

Videre sammenligning med nye BMW 3-serie Sedan viser også at tyngdepunktet er 21 mm lavere og sporvidden på bakakselen 23 mm bredere. En mer negativ camber på forakselen og en rekke forsterkede bæreelementer, understreker også den ytterligere sportslige tilnærmingen.

Økt sporvidde, lavere tyngdepunkt og mer negativ camper bidrar til å gjøre 4-serie mer sportslig å kjøre enn 3-serie.

4) Design

Nye 4-serie leveres i to utgaver, hvorav M Sport fremhever sportslige detaljer med store luftinntak og spoilere. Om ønskelig leveres også en rekke eksteriørdetaljer i karbon.

Utover større luftinntak i front, får du også et tydeligere sideskjørt og en kraftigere bakfanger med M-pakke.

Under kan du sammenligne nye 4-serie de to eksteriørdesignene. Forskjellen er ganske stor:

Nye BMW 4-serie markerer starten på en ny designretning

5) M4 kommer...

Selv om nye M440i er dagens toppmodell, er det en dårlig bevart hemmelighet at BMWs M-avdeling ikke er langt unna å presentere en helt ny M4.

Under panseret ventes det at nye M4 får samme motor som i nye X3 og X4 M. Det vil si den nye rekkeseksmotoren (S58) på 3 liter. I Competition-versjon skal denne levere hele 510 hk og 610 Nm.

En annen stor nyhet på kommende M4, er at bilen for første gang blir utstyrt med firehjulsdrift.

Dagens M4 Competition klarer 0-100 km/t på 4,2 sekunder. Takket være en betydelig effektøkning og firehjulsdrift, ventes det at den nye modellen kommer seg et godt stykke under 4-tallet.

