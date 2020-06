Tesla-eiere kan spare mye penger – hvis de tar sjansen

Det å få bilen til å bli raskere og å gå fortere har vært en «øvelse» nesten like gammel som bilen selv. Det ligger kanskje i menneskets natur å ville videreutvikle og forbedre saker og ting.

Tidligere var det ofte større forgassere, kamaksler med høye løft og økt kompresjon som gjaldt. Så kom turbobilene med elektronisk innsprøyting. Da kom også chiptuning. En ny programvare som kunne øke for eksempel turbotrykk og drivstoffmengde, som ga økt effekt.

Powerboks til Tesla Model 3

Nå dukker elbilene opp. Også de kan trimmes – om enn ikke akkurat på gamle-måten.

Nå har et kanadisk firma utviklet en ny programvare til Tesla Model 3. Denne programvaren skal klare å lure ut 50 ekstra hestekrefter ut av Long Range-versjonen av bilen. På den måten får man effekten som er i Performace-utgaven og vel så det.

Prisdifferansen på de to utgavene er 40.000 kroner. Omprogrammeringen, som etter det vi erfarer består av en liten «powerboks» koster 1.100 kanadiske dollar, som tilsvarer rundt 7.500 kroner.

Denne omprogrammeringen låser også opp «drift-mode» – som ellers kun er tilgjengelig på Performance-modellen. Altså et kjøreprogram som lar deg få leke og sladde litt om du vil.

Noen ulemper følger også med

Det høres med andre ord ut som man kan få mye moro til en relativt billig penge her.

Men etter den søte kløe kommer den sure svie, som det så fint heter. Det er nemlig ikke bare fordeler med dette. Det er noen ulemper også. Dette er ikke noe offisielt Tesla-produkt og vil ganske sikkert gjøre at nybilgarantien ikke gjelder lenger, da bilen vi anses som ombygget.

Det kan nok også være smart å informere forsikringsselskapet om ombyggingen også, slik for ordens skyld.

Disse ulempene gjelder jo for tuning av fossilbiler også, selv om mange kanskje ikke er klar over dem. Men det er absolutt noe vi råder til å tenke over, før man går i gang.

