Oslo blir verdens første by med trådløs lading av taxier

Elbilene har forlengst gjort sitt inntog hos norske taxiselskaper. Og mange flere skal det bli.

Også her er Norge et foregangsland på elbil-fronten. Oslo bygger nå verdens første trådløse hurtigladestasjoner for elektriske drosjer.

Sammen med ledende aktører i elbil og lading skal drosjenæringen og kommunen sørge for at alle drosjer i Oslo er elektriske og kan lade trådløst innen 2024.

I Oslo skal Recharge Infra bygge verdens første trådløse hurtigladestasjoner for elektriske drosjer i samarbeid med Jaguar Land Rover, det amerikanske teknologiselskapet Momentum Dynamics, NorgesTaxi/Cabonline og Oslo kommune.

Raskere enn hurtigladere

– Dette prosjektet er det første av sitt slag i verden, og denne teknologien vil kunne være nøkkelen til å elektrifisere taxibransjen både i Norge og i andre land, og dermed gjøre store reduksjoner i klima- og miljøutslipp. Som vanlig er det Norge som viser vei innen utviklingen av elbilisme, sier Morgan Lind, COO i Recharge Infra og leder for drift og utbygging av Recharge Infras offentlige ladenettverk i Norden, i en pressemelding.

– Trådløs hurtiglading kan være teknologien som åpner døren for utslippsfrie taxier, sier elbilansvarlig Sture Portvik i Oslo kommune.

Trådløs lading er nemlig raskere enn dagens hurtigladere.

Lader mens de venter på kunder

Prosjektet innebærer at Recharge Infra monterer en ladeplate med induksjonsteknologi i bakken. Dette er samme type ladeteknologi som blant annet brukes i mobiltelefoner. De elektriske drosjene fra NorgesTaxi plasserer seg over ladeplaten og hurtiglades med inntil 75 kilowatt effekt, noe som er høyere effekt enn dagens hurtigladestasjoner. Ladeprosessen starter helt automatisk, og sjåføren behøver ikke gå ut av bilen.

– Recharge Infra har lenge samarbeidet med NorgesTaxi. Vi har sammen funnet ut at prosessen med å kjøre til et ladested, koble ut og inn ladekabelen og vente på ladingen er et hinder for å få taxisjåfører over på elektrisk transport. Det tar rett og slett for mye tid for dem. Nå skal taxisjåførene i stedet kunne hurtiglade taxien trådløst mens de venter på nye kunder, uten å stå på tomgang og slippe ut eksos, sier Lind, i samme pressemelding.

25 Jaguar-taxier

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med NorgesTaxi ved sentrale taxiholdeplasser i Oslo, først Olav Vs gate, deretter Skøyen, Nydalen og eventuelt Oslo S.

– Ettersom bilen lades automatisk når den venter på neste tur, utnyttes tiden og bilparken bedre, noe som øker lønnsomheten på skiftet for både taxisjåfør og løyvehaver. Miljøvennlige og effektive løsninger vil sikre våre løyvehavere viktige konkurransefortrinn i tiden fremover, sier Dag Kibsgaard-Petersen, administrerende direktør for NorgesTaxi og Cabonline Norge.

Jaguar Land Rover deltar med 25 Jaguar I-Pace, sammen med Cabonline, det største taxiselskapet i Norden. Jaguars SUV har blitt designet og tilpasset Momentum Dynamics trådløse teknologi. Et team av ingeniører og teknikere fra både Momentum Dynamics og Jaguar Land Rover har jobbet på høygir for å utvikle og teste ut de trådløse løsningene.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.