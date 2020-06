Den gamle Bobla ble solgt for rekordpris

Det er kanskje ikke å ta for hardt i å si at VW Bobla er verdens mest kjente bil? Vi tror ikke det. Bilmodellen er ikonisk – både i framtoning, i design og nå ikke minst som veteran- og hobbybil.

Selve konseptet er enkelt. Det ligger absolutt ikke noen forkleinelse i det. Poenget var at den skulle være en billig, enkel, men en solid og praktisk bil som vanlige arbeidere skulle ha råd til.

Slik ble det da også i aller høyeste grad. Over 21,3 millioner eksemplarer ble solgt og bilen ble nettopp den Folkevogna man håpet på. Og mer til. Bilen er strengt tatt et eventyr fra virkeligheten og en ikke altfor fjern fortid.

Ikke bare fryd og glede

Bilen er generelt slitt og rusten, men likefullt verdifull. Se alle bildene her. Alle foto: bilwebauctions.se

Veldig uvanlig radio fra Blaupunkt sitter fortsatt monter. Legg også merke til H-klistrelappen på dashbordet for å minne føreren på høyrekjøringen som ble innført i Sverige i september 1967. Foto: bilwebauctions.se

Slik blir det klassiker status av. Selv om veldig mange ble produsert og bilen den dag ikke er veldig sjelden, er prisene stort sett humane. For rundt 50.000 kroner får man fortsatt en helt grei bruks-veteran fra rundt 1970. Men de siste årene har noe skjedd med prisene også på Folkevogna. Slik som med bilen på disse bildene.

Den ble nylig solgt på en auksjon i Sverige, til det som beskrives som rekordpris. Det selv om den både er gammel, rusten, at motoren sitter fast og at bilen ikke lenger er helt original.

Delt bakvindu og stor takluke var nok med på å trekke prisen opp. Foto: bilwebauctions.se

Split-window fra 1951

Selvfølgelig er det noen oppsider ved den gamle Folkevogna også. For eksempel nettopp det at den er gammel. Skikkelig gammel også. Nærmere bestemt fra 1951. Det vil si at det er den med todelt bakvindu, kalt split-window blant kjennere. Bilene fra den tiden er såpass gamle at de ble produsert i noe mindre opplag enn de som kom senere. Mange er for lengst passert over til de evige jaktmarker. De som fortsatt eksisterer er derfor etterspurte.

Dessuten har denne også det store soltaket som var tilgjengelig på VW, men som er veldig sjelden på så gamle biler som denne. Og for å liksom toppe det hele, finnes det en svært uvanlig Blaupunkt radio montert i dashbordet fortsatt.

Interiøret trenger definitivt en oppgradering. Legg merke til den lille, delte bakruta. Foto: bilwebauctions.se

At bilen er en 1951-modell er forresten ganske enkelt å se. Dette var den eneste årsmodellen som hadde de små luftelukene mellom forskjermene og døra. Året etter fikk siderutene i dørene de små trekant-rutene som kunne vippes ut i istedenfor.

Satt bort i 1971

Opprinnelig var bilen lakkert lysegrønn, men en eller annen gang i livsløpet har den blitt oppgradert. Da fikk den nye skjermer, nyere støtfangere, nyere motor, nyere baklykter og altså ny lakk i annen farge.

I 1971, etter 20 års tjeneste på svingete svenske småveier, ble den høsten 1971, altså for nesten 50 år siden, satt bort. Siden har den ikke sett sola...

Før nå. Folkevogna ble nemlig nylig solgt, sammen med en del andre bil-klassikere fra Sverige, av bilwebauctions.se. Det til en pris som fikk mang en svenske til å sette snusen i vrangstrupen. Først ved 230.000 kroner smalt auksjonarius klubben i bordet.

Det er mye for en gammel Boble. Særlig med tanke på at denne trenger litt mer enn omsorg og kjærlighet. Vi snakker vel strengt tatt mer om en gjenopplivning i dette tilfellet.

Vi håper ny eier har både kunnskap og pågangsmot til å få bilen på veien igjen. At den igjen kan få føle på varm asfalt via smale radialdekk, og at den snart kan slurpe i seg bensin gjennom den lille forgasseren så motoren kan lage sin karakteristiske lyd. Slik at vi andre, med store øyne, kan nyte synet av den igjen. Det er jo på veien den hører hjemme – og ikke på en låve.

