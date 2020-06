Noen bileiere bør tenke seg ekstra godt om når de velger dekk

Skal du på bilferie i år – og er usikker på om dekkene dine holder til turen? Da kan det være veldig smart å bytte til nye først.

Dekkene er svært viktige for sikkerheten. Og med det som fort kan bli vekslende kjøreforhold, er det ekstra viktig at mønsterdybden er tilstrekkelig.

Mange nordmenn skal også ut på tur med elbil i år. Alle er kanskje ikke klar over det, men det er et par aspekter ved dekk til elbil som er annerledes enn for bensin- og dieselbiler. Dette skyldes blant annet at elbiler veier mer, de har ofte høy effekt og kan ha litt annerledes kjøreegenskaper enn biler med bensin- og dieselmotor.

– Kraftfulle elbiler styrer presist og akselererer raskt, så du bør velge et dekk som fremmer disse egenskapene. Da sitter bilen bedre på veien, sier dekkekspert i Nokian Tyres, Kjetil Røssel.

Se på dekkmerkingen

Han har noen konkrete anbefalinger til hvilke egenskaper du bør se etter.

– Du kan få mye informasjon ut av dekkets EU-merking. Det viktigste å se etter for elbiler er grep på våt vei, sier dekkeksperten og legger til:

– Mange er veldig opptatt av rullemotstanden til dekket, men dette bør ikke være hovedfokus, da det kan gå på bekostning av andre egenskaper.

Brede eller smale dekk?

En annen vurdering som er viktig for elbiler er bredden til dekket. Her spiller kjøremønsteret ditt inn på hva du bør gå for.

– Det er ikke så enkelt som at brede eller smale dekk er best. Har du smale dekk, vil det kreve mindre strøm for bilen din under kjøring og sannsynligheten for vannplaning er mindre, mens brede dekk gir bedre grep og kjøreegenskaper. Det er med andre ord en avveining ut fra hvilke egenskaper du ser etter, sier Røssel, i en pressemelding.

Elbilene har noen særtrekk som skiller dem fra øvrige biler, det spiller også inn når du skal velge dekk.

Slik vedlikeholder du

Jobben er ikke gjort når dekket er montert på bilen, det er også viktig å vedlikeholde dekket på korrekt vis for å få mest ut av det.

– I motsetning til tradisjonelle forbrenningsmotorer, tilbyr elbiler umiddelbart maksimalt dreiemoment. Dette betyr at kjørestilen din kan slite ut dekkene raskere enn normalt. For å maksimere dekkenes levetid er det viktig at du rullerer dekkenes plassering fra front- til bak- aksling hver 5.000 til 8.000 kilometer. Dette kan forlenge levetiden med opptil 50 prosent, forklarer Røssel og legger til:

– Et siste råd er naturligvis å ha riktig lufttrykk i dekkene. I likhet med diesel- og bensinbiler har det mye å si for både rekkevidde, sikkerhet og hvor lenge dekkene dine holder.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.