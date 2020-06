Ford Focus: Blir en ekte sparebøsse

Mellomklasse-bilen Focus har vært en storselger for Ford i mange år. Her hjemme har den vært spesielt viktig de siste par årene, mens Ford ventet på å få elektrifiserte drivlinjer på bilene sine.

Nå har både Kuga og store Explorer kommet som ladbare hybrider. Tidlig neste år kommer den elektriske SUV-en Mustang Mach-E. Og nå er det også klart for oppgraderinger på Focus.

Focus EcoBoost hybrid får nå et langt lavere drivstofforbruk, et helt nytt heldigitalt instrumentpanel og er online hele tiden.

Sammen med 48-volts mildhybrid-systemet, leverer 1-liters motoren på 155 hestekrefter et drivstofforbruk som er hele 17 prosent lavere enn den utgående 1,5-liters bensinmotoren.

Femdørs og stasjonsvogn

– Våre nye elektrifiserte varianter er ikke bare utviklet for å spare penger på drivstoff - de er også morsommere og mer responsive å kjøre. Vi er ekstra stolte over å nå få dette tilgjengelig på Focus, en bil som nordmenn virkelig har satt pris på siden den ble introdusert for første gang i 1998, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg, i en pressemelding.

Nye Focus EcoBoost hybrid vil bli tilgjengelig på den SUV-inspirerte Focus Active, og den sporty Focus ST-Line. Den kan fås både som femdørs kombi og som stasjonsvogn.

Stasjonsvogn er det som gjelder i Norge, også den får de nye oppgraderingene.

Gjenvinner energi



I tillegg til den nye drivlinjen kommer også den oppdaterte versjonen med et helt nytt 12,3 tommers LCD-instrumentpanel. Som standard får du også FordPass Connect modem, som senere i år også inkluderer en ny funksjon som i sanntid varsler om farer eller andre utfordringer når du er ute og kjører.

Mildhybrid-systemet overvåker kontinuerlig hvordan bilen blir brukt og anvender dette til å avgjøre hvor mye batteriet skal lades og når kreftene skal brukes. En integrert startmotor/generator gjenvinner og lagrer energi som vanligvis går tapt under bremsing og lader batteriet.

Målt etter den nye og langt strengere WLTP-målemetoden er forbruket på 0,53 l/mil og CO2-utslippet på 117 gram/km. På lavere turtall bidrar systemet til at dreiemomentet økes med inntil 50 prosent.

Ny infotainmentskjerm er på plass, ellers er det enkelt å se at Ford ikke har kastet seg på trenden med minimalistiske dashbord. Her er det fortsatt mange knapper og brytere.

Mottar informasjon fra «skyen»

Den prisbelønte, 1-liters tresylindrede EcoBoost-bensinmotoren, kutter også den ene sylinderen når det ikke er behov for full kapasitet fra motoren. Systemet kobler sylinderen ut og inn i løpet av 14 millisekunder.

Nye Focus EcoBoost hybrid kommer også med Fords modemteknologi FordPass Connect som standard og - senere i år – et helt nytt system for føreradvarsler som kan gi informasjon om viktige situasjoner før de blir synlige for sjåføren, eller bilens sensorer.

Systemet mottar informasjon direkte via bilens modem fra andre kjøretøy koblet opp mot den samme «skyen». Den kan varsle om alt fra mennesker eller dyr i veibanen, til ulykker eller spesielt vanskelige kjøreforhold.

Focus har vært en svært viktig for for Ford her hjemme de siste årene.

Mer standardutstyr

Med FordPass Connect kan du også blant annet finne igjen bilen med mobilen, du kan låse den opp og igjen eller sjekke bilens status for drivstoff og olje.

Focus ST-Line og Focus Active fås nå også med mer standardutstyr enn tidligere. De kommer både med to-soners klimaanlegg, elektronisk automatisk temperaturkontroll, automatisk dimming i bakspeilet, regnsensor for vindusviskere og Fords nøkkelløse system. Utvendig kommer også ST-Line med en større, standard takspoiler.

Artikkelen ble først publisert av Broom.no.