UP advarte – likevel gikk bilistene i fella

Utrykningspolitiet (UP) har uttrykt bekymring for at det har blitt mer råkjøring på norske veier de siste månedene.

Under corona-nedstengningen ble det mindre trafikk her til lands. Men antall fartsovertredelser ble ikke redusert tilsvarende.

Sist uke gjennomførte UP det de kaller "Aksjon Grønne Veger". Hensikten med aksjonen er å øke kontrollvirksomheten på europa- og riksveier, for å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken i sommermånedene.

Økning på 23 prosent

Aksjonen var godt varslet i forkant, likevel var det mange bilister som ble tatt for å kjøre for fort.

På sin egen Facebook-side forteller UP nå at det i løpet av forrige uke ble registrert totalt 3.239 fartsovertredelser på norske veier.

Det er en økning på hele 23 prosent sammenlignet med samme aksjonsuke i 2019. I tillegg kommer overtredelser registrert i ATK.

Varsler flere aksjonsuker

– I løpet av årets aksjonsuke ble også 51 bilførere anmeldt for å kjøre i ruspåvirket tilstand, tallet fra 2019 var 59. Neste aksjonsuke er i juli - nærmere bestemt i uke 28. UP ber alle bilister om å holde fartsgrensene, kjøre rusfri og være oppmerksomme i trafikken, skriver UP på Facebook.

UP har vil ha aksjonsuker også i uke 30. Antallet drepte og hardt skadde er høyere i sommermånedene enn ellers i året. Grunnet covid-19 forventes det at flere nordmenn enn vanlig vil feriere i Norge og at mengden biltrafikk vil øke.

