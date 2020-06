Advarer de som skal på ferie med elbil: Det vil bli køer

Årets sommerferie blir spesiell for mange av oss. Dette blir året der rekordmange skal ut på bilferie i eget land.

Dette gjelder også de som kjører elbil. Nesten annen hver norske elbilist vil bruke elbil på ferie i sommer. Det fremkommer i en undersøkelse gjort av Norsk elbilforening.

Deres «Elbilisten 2020» viser at stadig flere norske elbilister allerede har brukt elbilen sin på ferieturer.

43 prosent svarte i årets undersøkelse at de hadde brukt elbilen sin på ferieturer med minst én overnatting, mens 35 prosent svarte det samme i den tilsvarende undersøkelsen året før. Det er en økning på åtte prosent siden i fjor. Antallet elbiler har også økt betydelig siden forrige undersøkelse.

Elbil i Norden

På spørsmål om planer om å dra på sommerferie med elbilen i år, svarte til sammen 48 prosent av elbilistene bekreftende på dette.

Mer spesifikt svarte 38 prosent at de ville dra på ferie med elbilen innenfor Norges grenser, mens syv prosent svarte at de planlegger å dra på elbilferie i Norden.

Siden undersøkelsen ble gjennomført, er det som kjent blitt klart at det blir mulig å reise til Danmark og Finland fra 15. juni.

Tre prosent optimistiske nordmenn svarte at de planla å dra på ferie med elbilen utenfor Norden i sommer.

Lade der du sover?

– Årets ferie blir en stresstest for ladenettverket i Norge. Det kommer til å bli køer, så jeg vil anbefale elbilister å unngå de travleste utfartsdagene. Selv om antallet hurtigladere øker, er det store lokale variasjoner. Utenfor hovedveinettet kan det være langt mellom hurtigladerne, og lengst nord i Norge er det altfor få, sier Bu som er generalsekretær i Norsk elbilforening.

Forberedelser er nøkkelen til en stressfri elbilferie. Det er lurt å planlegge godt og sjekke om du kan lade på overnattingstedet.

Nødvendig pause

– Bruk gjerne ElbilAppen. Der får du oversikt over alle ladestasjonene i Norge og forslag til ladestopp basert på elbilen du kjører. Når du hurtiglader, stopp når bilen har ladet 80 prosent – det reduserer ladekøene og er bra for lommeboken, råder Christina Bu, i en pressemelding.

Noen steder kan du omtrent være alene på ladestasjonen, på andre steder kan det bli køer og ventetid. Foto: Broom

Elbilisten 2020 viser også at nesten syv av ti elbilister opplever hurtigladestoppene som en nødvendig pause, som de kombinerer med en beinstrekk eller spisepause.

– Planlegger du riktig, kan du med bilferien med elbil gjøre hele kjøreturen til en opplevelse i seg selv. Ladestoppene kan brukes til mye, enten aktiviteter med barna, opplevelser, matpause eller shopping, sier Christina Bu.

6 tips til en vellykket elbilferie

Tren på forhånd. Er du er helt fersk elbilist, er det lurt å trene litt på å hurtiglade før du reiser på ferie.

2. Planlegg reiseruten. Du sparer tid og unngår stress om du planlegger godt. Med ElbilAppen kan du både planlegge ruten og få forslag til ladestopp underveis, basert på hvilken elbil du kjører. Sjekk om det finnes alternative lademuligheter underveis - da unngår du forsinkelser dersom det er ladekø eller et ladepunkt ikke fungerer.

3. Bidra til å redusere hurtigladekøen. Avslutt ladingen når du har nådd 80 prosent. De færreste har behov for å fullade batteriet de siste prosentene. Det tar lang tid, er dyrt – og vil fort skape unødige køer og frustrasjoner.

4. Overnatt et sted hvor du har tilgang til lading. Det kan være langt mellom hurtigladerne utenfor hovedveinettet. Derfor er det lurt å sjekke om du kan lade bilen der du overnatter. Husk også at lading ofte tilbys ved for eksempel kjøpesentre, museer og fornøyelsesparker.

5. Ha med deg egen ladekabel. På hurtigladestasjonene sitter kabelen fast i laderen, som på en bensinpumpe. Det er likevel lurt å ha med seg ladekabel til ladepunkter hvor ladingen går saktere, som ved nattlading. Ta med deg både en såkalt Type 2 kabel, og en kabel med vanlig stikkontakt i bagasjerommet.

6. Gjør ladingen enklere med ladebrikke. Bruker du Elbilforeningens ladebrikke får du tilgang til ladestasjoner i hele Norge, Danmark og Sverige. Slik slipper du flere brikker og ytterligere apper.

(Artikkelen er først publisert av Broom)