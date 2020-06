Anders var ikke i tvil da denne dukket opp: Slo til og kjøpte usett

– Nei du skjønner at jeg hadde tenkt en stund på at jeg skulle hatt meg båt. En båt jeg kunne ha med meg på tilhenger og sjøsette der det passet. Det gir jo en fleksibilitet til enkelt å besøke ulike steder. Både fjellvann og sjøen.

– Men dette er jo enda bedre. Nå kan jeg jo bare dra dit jeg vil, og så kjøre ute i vannet, med bilen som da blir til en båt. Det er jo helt genialt, sier en ivrig og nybakt eier, Anders Johannesen fra Iveland, på blid sørlandsdialekt.

Han har nettopp blitt eier av noe av det mest spesielle vi har sett til salgs i bruktmarkedet på veldig, veldig lenge.

Slik så den lille Suzukien ut før den ble amfibiebil. Illustrasjonsbilde. Foto: Broom

– Jeg fikk nyss om denne bilen eller båten, eller hva jeg skal kalle den i fjor, via noen familiemedlemmer. Da var den imidlertid ikke til salgs. Så da jeg høre at den skulle selges nå, klinket jeg bare til og kjøpte den usett og uten å tenke meg så mye om. Det blir ofte morsomst da legger 33-åringen til, med en liten latter.

Amfibiebil

Slik så den lille Suzukien ut før den ble amfibiebil. Illustrasjonsbilde.

Doningen han nylig kjøpte er egentlig en Suzuki Jimny, fra 2013. En ganske kuriøs og annerledes bil i seg sev. Men denne er mye mer spesiell. Den er nemlig ombygget til amfibiebil – og den går like godt til vanns som til lands.

– Han jeg kjøpte den av nærmer seg 80 år. Han hadde hytte på en øy ved Larvik og ønsket å kunne kjøre til døren. Han fant frem til en kar i England, Tim Dutton, som hadde spesialisert seg på å bygge om biler til amfibiebiler og fikk tak i denne Suzukien derfra, forklarer Anders.

En relativt saftig ombygging til tross – bilen er registrert og godkjent som bil i Norge og kan kjøre på landeveien – i tillegg til å seile på "bøljan blå".

– Dette må jo være en genial bil til årets Norgesferie i nærområdet?

– Tja, ja, nei ... Det er litt å gjøre ned den først. Akkurat nå vil den ikke gå og så må den ha en EU-kontroll. Så vi får se ...

Kombinasjonen av bil og båt gjør at den ikke er noen racer på vannet, men dette ser da hyggelig nok ut? Foto: Privat. Foto: Broom

Ikke katta i sekken ..?

– Okei, snakker vi om den berømte katta i sekken her?

– He, he ... Nei – absolutt ikke. Angrer ikke ett sekund, jeg. Men å kjøpe bil usett og på impuls er, som nevnt, ofte litt spennende. Man vet jo liksom ikke helt hva men ender opp med.

– Det er noe med saltvanns-miljø, elektriske koblinger og irr. Dette er jo egentlig mest en bil og ikke så mye båt, opprinnelig. Så jeg får ikke bensinpumpa til å gå, men når jeg får i gang den så tror jeg dette blir tipp-topp jeg altså, sier han optimistisk.

Anders er en handy fyr som jobber offshore. Han er glad i litt annerledes og rare kjøretøy og i tillegg til denne Suzukien har han en Opel Ascona B som hobby-bil også.

Drømmer om tur i Blindleia

– Hvor tenker du å sjøsette Suzukien når du får fikset den opp da?

Fordelen med denne er den kan kjøres ut på ramper som normalt er for båter, eller bare ut fra strender og liknende. Jeg har flere ferskvann i nærområdet som er i fin kjøreavstand hjemmefra som skal utforskes. Ikke er det langt til kysten heller, så en tur gjennom blant annet gjennom Blindleia står på "to do-planen" med denne. Den kan bli gøy! Jeg tror den vil vekke litt oppmerksomhet der, ler han.

Ser ikke helt feil ut dette - det er bare å kjøre bilen ut i vannet og ta en båttur. Foto: Privat. Foto: Broom

– For oss som aldri her kjørt noe slikt. Hvordan fungerer den egentlig?

– Ja, si det. Har jo ikke kjørt den enda jeg heller, men det er en spak ved siden av giret som kobler inn en propell som ligger gjemt inni skroget bak når man kjører på veien. Både forhjulene og en et lite ror rett bak propellen brukes til å styre båten på vannet, ved hjelp av rattet. Selvfølgelig er den utstyrt med lanterner, dregg og alt som skal til i en båt.

– Den kjempetøff, men den er nok ingen racer på vannet, ifølge selger. Jeg gleder meg stort til å få testet den, avslutter den hyggelige amfibiebil-eieren. Før han igjen fordyper seg i sikringsboksen og ledingskvaser med voltmeter og prøvelampe. Det var den strømmen til bensinpumpa, da...

Vi ønsker både kjøperen og doningen god sommer. Ship o`hoi!

(Artikkelen er først publisert av Broom)