Peugeot lanserer elbil med mye plass.

«A4-familien» på mor og far og to/tre barn klarer seg som regel helt fint med en vanlig personbil. Men hva hvis du har mange unger, dine og mine – eller kanskje vil ha med svigermor på tur også? Jo, da må du nok fort se på noe annet og større.

Er du attpåtil en av dem som gjerne vil kjøre elektrisk, blir utvalget høyst begrenset.

Men nå kommer Peugeot med en bil som løser alle disse utfordringene, på én gang. Med opptil ni seter og 1.500 liter bagasjerom, 330 kilometer rekkevidde, mulighet for hurtiglading og ett tonn hengervekt, er e-Traveller en bil som takler både mange passasjerer – og mye bagasje.

Bilen kommer i tre lengder og flere setekonfigurasjoner. Peugeot mener den vil passe glimrende til familier – og profesjonelle aktører som taxiselskaper, hoteller og de som driver med VIP-transport.

Opptil ni seter

– Dette er åpningen av et nytt elbilsegment i Norge. Vi vet at det er et behov for nullutslipp til brukere som trenger flere sitteplasser og bagasjeplass, enn det som tilbys i markedet i dag. Vi gleder oss over å være de første som tilbyr en bil til disse kundene, sier Rune Hensel, direktør for Peugeot Norge hos Bertel O. Steen.

I varianten Business VIP leveres det seks eller syv seter. I VIP-varianten vil passasjerene på andre og tredje rad sitte ansikt til ansikt. Her er det også et tre-soners klimaanlegg.

I familievarianten har man inntil ni seter. Disse kan justeres i lengden, samt fjernes helt. Bilen kan også bygges om til to-seter når man virkelig skal frakte mye. Dette gjør at den tilfredsstiller mange behov og kan brukes til en rekke oppgaver.

Elbil med plass til ni og mye bagasje? Det er akkurat hva Peugeot tilbyr med sin e-Traveller.

74 liter oppbevaringsrom

Alle varianter har skyvedører på begge sider, som opereres elektrisk.

Bilen kommer altså i tre lengder, 4,6 meter, 4,95 meter og 5,3 meter. Høyden er begrenset til 1,90 meter slik at den går inn i parkeringshus.

På det meste kan e-Traveller frakte ni personer og 1.500 liter bagasje, eller fem personer og 3.000 liter bagasje.

Totalt har bilen 74 liter med oppbevaringsrom rundt om i kupéen.

Det firkantede karosseriet gir muligheter for svært god plassutnyttelse.

To batteripakker

Motoren er den samme som på de langt mindre e-208 og e-2008, men på grunn av evnen til å trekke tungt, er den giret om til en toppfart på 130 kilometer i timen. 0-100 km/t varierer fra 10,8 til 13,3 sekunder. Dette kommer an på karosseri- og batteristørrelse.

Peugeot e-Traveller leveres med to batteripakker, 50 kWt og 75 kWt. Offisiell rekkevidde (WLTP) er henholdsvis 230 km og 330 km. Lading skjer via ombordlader på enten 7,4 eller 11 kW.

Paugeot leverer bilen med to forskjellige batteripakker, rekkevidde inntil 330 kilometer.

Kommer i oktober

På en 7,4 kw veggboks lader batteriet på 50 kWt på 7 timer og 30 minutter. Batteriet på 75 kWt lader på 11 timer og 20 minutter. Med en 11 kW veggboks blir tidene henholdsvis 5 timer og 7,5 timer. På 100 kW supercharger kan et 50 kWt batteri lades til 80 prosent på 30 minutter, og et 75 kWt batteri lades til 80 prosent på 45 minutter.

Programmering av lading og forvarming gjøres i appen MyPeugeot eller på skjermen i bilen. Du har også tilgang til Android Auto og Apple CarPlay. Peugeot e-Traveller er tilgjengelig fra oktober 2020.

