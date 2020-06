Firedobbel promillegrense til sjøs – det reagerer mange på

De aller fleste som kjører bil, vet sannsynligvis at promillegrensen på norske veier er på 0,2. I praksis betyr det at du ikke bør røre alkohol før du setter deg bak rattet.

Men visste du at grensen er langt høyere på sjøen? Her snakker vi nemlig 0,8. Det er i praksis en betydelig forskjell.

Det er også tydelig at mange mener dette er for høyt. I en ny spørreundersøkelse Norstat har utført for Frende Forsikring, svarer 58 prosent at promillegrensen til sjøs burde vært lavere enn 0,8, mens 15 prosent er usikre på om grensen er for høy.

– Skal være edru

– At bare 3 av 10 vil holde på dagens grense sier sitt. Her er ikke folkeopinionen i takt med regelverket i det hele tatt. Det er sjelden vi ser at folket vil ha strengere regler enn myndighetene, slik som dette, sier fagsjef båt i Frende, Edmond Wold Gaulen.

Redningsselskapet vil på sin side ikke ta stilling til hva promillegrensen bør være, men har klare meninger om alkohol og båtliv.

– Tanker om promillegrenser overlater vi til politikerne, men det er interessant at flertallet av de spurte mener grensen burde vært lavere. Vi sier klart og tydelig at alle som fører båt skal være edru, sier informasjonssjef i Redningsselskapet, Frode Pedersen.

I år ligger det an til båtferie for ekstra mange nordmenn. Da gjelder det også å være ekstra observant og skjerpet ute på sjøen. Illustrasjonsfoto: Foto: Scanpix båt

Flere båter på sjøen

Frende har mer enn doblet salget av båtforsikringer hittil i år. Med norgesferie i anmarsj er det mange som velger sjøen som feriested sommeren 2020.

– Vi forventer flere båter på sjøen enn i fjor sommer og det krever mer av førerne. Vi forventer også flere ulykker som en konsekvens, sier Wold Gaulen, i en pressemelding.

Redningsselskapet ser den samme trenden med rekordtidlig aktivitet og stor omsetning for aktører i båtbransjen.

Blir en spesiell sommer

– Utfordringene med å føre båt på en stadig mer trafikkert sjø, og hvor farten har økt de siste årene, krever full konsentrasjon. Hvis du er påvirket av alkohol kan denne oppmerksomheten reduseres betraktelig. Først når du er klar i hodet er du klar for sjøen, sier Frode Pedersen.

Han forteller at Redningsselskapet sine 52 redningsskøyter er klare til å hjelpe både ferske og erfarne båtfolk fra strategiske plasseringer langs den lange kystlinjen vår.

– Det blir en spesiell sommer og vi vil trolig se statistikk med flere nybegynnerfeil enn tidligere. Men at flere bruker sjøen er flott, ikke minst for de som driver næring langs kysten, sier Frode Pedersen.

(Artikkelen er først publisert av broom.no)