Vi ler kanskje litt nå – men for noen var dette toppen av lykke

Vi i Broom har tatt en liten titt i bakspeilet for å se hva som rørte seg på bilfronten for rundt 20- 30 år siden. Ikke selve bilene , men alt tilbehøret som mange av oss hadde i eller på bilen den gang. Nå har mye av det kanskje gått i glemmboken. Derfor tenker vi det er på sin plass med et gjensyn!

I dag ser vi nærmere på styling-settene som var veldig populære på 80-tallet.

80-tallet var på mange måter et merkelig tiår. Særlig hva mote angikk. Sveisen skulle være "fluffy" og vi gutta stilte gjerne med en solid hockey-variant.

Olabuksa skulle være bleiket og litt kort, slik at alle så de hvite tennissokkene. Den stripete Ball-genseren kunne godt ha skulderputer. Det var helt greit ...

Helt greit var det også at det mest populære sittemøbelet var en sekk fylt med isoporkuler, at madrassen i senga var fylt med vann og at det meste var pastellfarget – gjerne i toner av blek gul, rosa og turkis.

Opel Ascona C, med styling-sett av den litt enkle sorten. Vakker? Ikke veldig ...

Også på tilbehørsfronten til bil var moten litt merkelig. Det var nemlig nå stylingsettene kom for fullt. Toppen av lykke var om du kunne overraske venneflokken med nystylet bil. Vi snakker ny grill med andre lykter, ny frontfanger, gjerne med integrert spoiler, sideskjørt langs kanalene, ofte etterfulgt av skjermutbyggere, refleksplate mellom baklyktene, nye felger og en bakspoiler. Alt lakkert i bilens farge.

Zender, Kamei, Hella, Irmscher, Gutmann og Lexmaul var noen av de største leverandørene av "plastikken" mange monterte på bilene sine... Ikke alltid med like godt resultat, spør du meg.

Personlig har jeg plukket av betydelig mer styling-greier, enn jeg har montert på. Jeg var, og er kanskje fortsatt, en særing på det området. For meg ble resultatet ofte mer stygt enn vakkert ...

Men akkurat som med vannsengene, forsvant dette like fort som det dukket opp. Nå kan man trekke litt på smilebåndet av det hele – men dette var ramme alvor en gang i tiden.

VW Golf med Kamei-styling. Dette var et veldig vanlig sett som mange hadde på bilen sin.

Hvilke biler passet dette best til?

Jeg hadde nær sagt ingen. Men dette kunne man få til veldig, veldig mange biler. Nesten uansett opphav. Særlig populært var det nok til VW, Audi, Opel og Mercedes. Altså de tyske. Men du fikk det både til Peugeot, Saab, Fiat, Volvo og Mazda også, for å nevne noen.

I forskjellige varianter, litt avhengig av fabrikat. Noen ganske diskrete, andre mer utagerende.

Dette bildet viser mye plastikk som må lakkeres før det kommer på plass. Det gjorde settene relativt dyre å montere. Heldigvis kunne man kjøpe dem i deler, for eksempel bare frontspoileren.

Hva skulle det være godt for?

Tja... Si det. Jeg har selv stusset litt over det innimellom. Som nevnt; jeg var ikke akkurat stor fan.

På den annen side, jeg hadde hockeysveis, lisseslips, mokkasiner med "dusk" og dressjakke med skulderputer. Hvorfor? Jeg tror forklaringen egentlig er så enkel som at det var slik det skulle være.

Slik var det nok litt med stylingsettene også. Det var en mote- og trend-greie, kombinert med det å sette sitt eget, litt tøffere og sporty preg på bilen.

Mange syntes det var knalltøft og drømte om å skaffe det til bilen. Ofte ble det imidlertid med drømmen. Det var ikke alt pengene rakk til.

Dette var nok først og fremst for de som kanskje var ferdige med utdannelsen, hadde fått seg jobb og kjøpt seg litt nyere bil.

Gutmann leverte sett til blant annet Peugeot 205. Her var det bredere skjermer foran og bak, som krevde omfattende montering med mye jobb med karosseriet, i tillegg til lakkering.

Var det noen ulemper?

Grunnen til at en del måtte nøye seg med å bla i brosjyrene, var altså at settene innebar en betydelig kostnad, med både lakkering og montering, om man ikke gjorde det selv.

Men det fantes egne firmaer på den tiden som hadde spesialisert seg på dette. Tror kanskje ikke så mange av dem eksisterer i dag.

Plastikk med ikke altfor god passform, norsk vinter med harde brøytekanter og kulde var forresten ikke nødvendigvis noen god kombinasjon. Dessuten var man avhengig av godt grunnarbeid for at lakken skulle sitte på, og ikke flasse av. Noen hadde vel kanskje tatt i overkant lett på den oppgaven.

Nå skal det i sannhetens navn sies at et sett av god kvalitet, montert av fagfolk og lakkert på riktig måte, kunne holde veldig bra.

Men om du skulle kjøpe deg en klassisk VW Golf GTI eller Mercedes 190E i dag, ville du da hatt den med komplett 80-talls stylingsett, eller helt original? Jeg tipper 85 prosent, minst, svarer original.

Lexmaul leverer fortsatt stylingsett til nye Opel Astra.

Har dette noe for seg i dag?

Dette med styling er fortsatt business, det. Ikke i like stor grad som tidligere riktignok, men man får fortsatt kjøpt dette til en del ulike bilmodeller. Nå er det heldigvis litt bedre kvalitet og stort sett mer diskrete sett, enn det vi fikk på 80-tallet.

