Topp 3: Dette er elbilene som går lengst – i virkeligheten

Rekkevidde, og gjerne mangel på sådan, har vært et tema så lenge vi har hatt elbiler på veiene.

Og dette har naturligvis blitt ekstra aktuelt her hjemme, etter hvert som elbilene har tatt stadig større markedsandeler.

Det hører også med til saken at rekkevidden lenge ble målt etter en standard som i praksis var ganske urealistisk. Den såkalte NEDC-metoden ga rekkeviddetall du virkelig skulle slite med å gjenskape ute på veien.

Nå har den nye og strengere WLTP-målemetoden tatt over.

Hvor reell er egentlig den? Det har NAFs Motor testet ut i virkeligheten, med et imponerende testrigg.

Samtlige slår WLTP-tallet

De har nemlig tatt med seg ikke mindre enn 29 (!) elbiler ut på en skikkelig rundttur. Fra Oslo til Hjerkinn, via Folldal, over Venabygdsfjellet og så sørover på E6.

Resultatet underbygger at bilprodusentene har dekning for de offisielle tallene sine. Samtlige biler gikk nemlig lenger enn WLTP-tallene. Noen klarte det NAF karakteriserer som «dramatisk lenger».

Hvilke biler er det så som går aller lengt i testen? Jo, ikke overraskende finner vi Tesla på topp her. Store batteripakker og solid rekkevidde har vært et kjennetegn for Teslas modeller helt fra starten av. Det er to Teslaer inne på topp tre, men ett annet merke klarer altså også å blande seg inn.

Ekte rekkevidde-vinner

Bilen som går aller lengst i Motors test er Tesla Model S. Den klarer hele 645,3 kilometer i testløypa, før batteriet er tomt. Den testede utgaven har for øvrig en WLTP-rekkevidde på 610 kilometer. Men Teslaen leverer altså 35,3 kilometer ekstra.

På andreplass finner vi Tesla Model 3. Her er den offisielle rekkevidden 560 kilometer, testeksemplaret klarte hele 612 kilometer.

På tredjeplass finner vi så en bil som har markert seg som en ekte rekkeviddevinner lenge, nemlig Hyundai Kona. Testbilen klarer 568,4 kilometer, det er en pen økning fra WLTP-tallet som er på 480 kilometer.

God og viktig indikator

Brooms bilekspert Benny Christensen har denne kommentaren til resultatene:

– Først vil jeg bare få si at jeg er imponert over jobben NAF og Motor har gjort her. Dette er virkelig god forbrukerjournalistikk, som er relevant for veldig mange nordmenn. NAF har krefter og ressurser som vi andre i media bare kan misunne dem. Her bruker de dette til å kartlegge god og viktig informasjon, på en folkelig måte.

– Dette er også en viktig og god indikator på at vi faktisk kan stole på WLTP-tallene. Det spiller naturligvis inn at testen er gjort i sommertemperatur og at det neppe er kjørt med veldig tunge gassføtter. Men det siste er egentlig ikke relevant. Hvis du er opptatt av å hente ut mest mulig rekkevidde av elbilen din, må du kjøre deretter. «Feil» kjørestil sluker automatisk mye strøm, sier Benny.

Lang rekkevidde er viktig for å slippe og lade elbilen veldig ofte. Foto: Scanpix

Gode på å lage effektive elbiler

– Overrasket over topp 3?

– Nei, egentlig ikke. Vi vet jo at Tesla har rekkevidde-vinnere. Men det er interessant at en bil som Hyundai Kona klarer så mye mer enn den offisielle rekkevidden. Konsernbror Kia e-Niro er forresten på plassen bak. De to viser at Hyundai-konsernet er gode på å lage effektive elbiler, som utnytter kilowattimene godt. Og det er naturligvis viktig for mange norske eiere, særlig de som kjøper en av disse bilene for å bruke dem også på langkjøring, avslutter Benny.

