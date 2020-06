Eksplosiv økning i bruk av hjemmeladeboks

Stadig flere nordmenn kjører elbil. Det betyr også at mange av oss trenger å lade bilen hjemme.

Det enkleste måten å gjøre det på, er å koble ladekabelen til en stikkontakt, for eksempel på husveggen eller inne i garasjen. Ja, vi har også sett mange kreative løsninger med skjøteledninger involvert.

I fjorårets utgave av Norsk elbilforenings årlige undersøkelse, «Elbilisten 2019», oppga 55 prosent av dem som ladet elbilen hjemmefra, at de fikk strømmen rett fra stikkontakten, mens 39 prosent brukte hjemmeladeboks.

Nå er resultatene fra årets undersøkelse klare. Den indikerer at noe har skjedd, og det på veldig kort tid. Hele 69 prosent av dem som lader elbilen hjemme, benytter seg av hjemmeladeboks, ifølge ny undersøkelse.

Christina Bu i Norsk Elbilforening

Enklere, sikrere og raskere

– På bare ett år er bildet nærmest snudd på hodet, konstaterer Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Hva kan være årsaken til denne dramatiske økningen? Christina Bu mener at flere faktorer spiller inn:

– For det første har stadig flere elbilister blitt klar over at en ladeboks gir deg enklere, sikrere og raskere lading hjemme. Dessuten har hjemmeladeboksene blitt både merkbart billigere og mer tilgjengelige i markedet i det siste. Norsk elbilforenings inntrykk er at prisene på generell basis har falt 3.000-4.000 kroner de siste årene. Vi var tidlig ut med rimelige priser på hjemmeladeboks, som har vært med å presse prisene i markedet ned, sier Christina Bu.

Andelen som bruker stikkontakt-løsningen for å lade elbilen har gått kraftig tilbake.

Trenden kommet for å bli

– Det er nok nettopp på grunn av økt oppmerksomhet rundt sikkerhet at ulike tilbud på hjemmeladebokser er blant Norsk elbilforenings mest populære medlemsfordeler, forteller hun.

Uansett håper Bu at trenden fortsetter. Og det kan den meget vel gjøre, det indikerer i hvert fall svarene på et annet spørsmål i årets utgave av spørreundersøkelsen: «Planlegger du å kjøpe hjemmeladeboks?»

– Her svarte 55 prosent av dem som oppga at de lader hjemmefra uten hjemmeladeboks at de planlegger å bytte ut stikkontaktladingen og heller kjøpe en slik boks. Så denne trenden er nok kommet for å bli en stund til.

Stadig flere elbiler betyr også større behov for å lade dem. Og for mange er det enkleste og mest fleksible å gjøre dette hjemme.

Fakta: Elbilisten 2020

Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.

Elbilisten 2020 er den niende undersøkelsen som er gjennomført.

Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 31. mars – 29. april 2020.

14.169 personer deltok. Deltakerne brukte i gjennomsnitt 22 minutter på å gjennomføre undersøkelsen.

