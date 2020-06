Lekker Mercedes-nykommer – med krutt under panseret

Tidligere i år ble det klart at Mercedes sin storselger E-Klasse blir ny – i form av en facelift-oppdatering.

Strammere design, med helt nye LED-lykter foran og bak, oppdatert infotainmentsystem og flere nye drivlinjer er blant nyhetene. Faktisk blir nye E-Klasse tilgjengelig med hele syv ladbare drivlinjer – både i kombinasjon med diesel og bensin, samt bakhjulsdrift og 4Matic firehjulsdrift.

Som vanlig er bredden i modellprogrammet til Mercedes stort. E-Klasse leveres både som sedan, stajonsvogn, All-Terrain, cabriolet og coupé. Nå har Mercedes sluppet bilder og informasjon av de to sistnevnte.

VIDEO: Det har virkelig skjedd mye på designfronten hos Mercedes de siste årene. E-Klasse Coupé er blant de aller lekreste modellene

Forsiktige endringer

På E-Klasse coupé, har Mercedes videreført hovedtrekkene i designet, men finpusset detaljene. Nye E53 AMG, som er den foreløpige toppmodellen, har fått AMGs Panamericana-grill, nye LED-lys og fanger.

Bak er det knapt gjort endringer, mens interiøret får de samme nyhetene som allerede er presentert på E-Klasse facelift.

Det vil si et helt nytt ratt, mulighet for større infotainment-skjermer (opp fra 10,25 til 12,3 tommer), samt at førerassistentsystemene blir oppdatert. Stemmekontroll via MBUX er nå standard.

Det nye rattet som debuterer i E-Klasse er blant de mest avanserte i verden.

Kruttsterk

Med AMG-logoen på bakluka, er det ingen overraskelse at nye E53 Coupé får en solid kraftpakke under panseret. Her viderefører Mercedes og AMG sin 3-liters rekkeseks mildhybrid-motor.

Seks sylindre på rekke med pustehjelp fra to turboer. Det er en sikker oppskrift på mye moro.

Med doble turboer, leverer den 435 hk og 520 Nm – akkurat som før. Takket være mildhybridløsningen og 48-voltssystemet, får du ytterligere 16 kW og 250 Nm når EQ Boost-funksjonen aktiveres.

Bilen leveres med AMGs 4Matic+ firehjulsdrift-system, og Speedshift-kassen på 9 trinn. Sprinten fra 0-100 km/t ventes å være i mål på 4,7 sekunder, mens toppfarten er begrenset til 250 km/t. Kjøper du «AMG Driver's Package» får du lov til å kjøre i 270 km/t.

Nye E53 Coupé ser enda hissigere ut enn før, samtidig som de elegante linjene er ivaretatt.

Cabriolet

Sammen med E-Klasse Coupé, er også den oppdaterte cabriolet-versjonen klar. Den deler i bunn og grunn akkurat de samme endringene som beskrevet.

Både E-Klasse coupé og cabriolet lanseres til høsten i Europa, mens sedan og stajonsvogn-utgaven kommer på markedet i løpet av sommeren.

Norske priser er ikke klare, men vi tipper de ikke vil være langt unna dagens nivå. Innstegsmodellen, E200d, starter i dag på 559.900 kroner.

