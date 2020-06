Stor test av en av Norges aller dyreste biler

Crewe er en relativt liten by, litt sør for Manchester og Liverpool. De har ikke noe imponerende fotball-lag å vise til, slik som de to andre byene. Crewe var riktignok i semifinalen i FA Cupen. Én gang. I 1888.

Nei, det er ikke fotball denne småbyen er kjent for. Snarere er det industri – og da særlig fly-, jernbane- og bilindustri. Under andre verdenskrig ble det for eksempel på det meste produsert over 25.000 Rolls-Royce Merlin-motorer her.

Rolls-Royce-motorer ble det faktisk produsert i Crewe helt fram til 2002.

Men industrien har blitt mer og mer borte. I dag er det veldig lite igjen.

Men takket være at VW-gruppen kjøpte Bentley, investerte 500 millioner pund og bygget en helt ny fabrikk – holdes den til en viss grad i hevd.

Det er kanskje ikke så voldsomt volum. Men til gjengjeld er det som forlater denne fabrikken noe helt for seg selv. Bentley er eksklusivt.

Toppmodellen, Flying Spur, er en av verdens mest luksuriøse og kostbare serieproduserte biler. Flaks at vi skal teste akkurat den, da!

Bentley Flying Spur W12 Motor: 6-liter W12

Effekt: 635 hk / 900 Nm 0-100 km/t: 3,8 sek. Toppfart: 333 km/t

Bagasjerom: 420 liter Forbruk: 1,48 l/mil Vekt: 2,4 tonn

Lengde x bredde x høyde: 531 x 197 x 148 cm

Pris: Fra 3,3 mill. kroner Pris testbil: 3,9 mill. kroner

(Saken fortsetter under)

Flying Spur er nesten 2 meter bred, og tar nok plass på veien. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Laget av Mr. Thompson … nesten

Når du åpner døren og titter inn, oser det klassisk eleganse, slik bare britene kan gjøre det. Jeg titter på orgelpipene som åpner og lukker ventilene i klimaanlegget, og tenker at disse er det en stram kar med tweed-jakke, sixpence og matchende vest som har pusset. Han, la oss kalle han Mr. Thompson, har pipe og et uvanlig velstelt grått skjegg – og hater det hvis noen avbryter en god kopp med te. Han ser ikke på TV, men lytter innimellom på BBC på radioen.

Jeg forstår at den virkelige verden er kaldere og mer kynisk enn som så. Og selv hos Bentley, er mye automatisert. Men samtidig er det blant de få bilfabrikantene som fortsatt slår et slag for alt som er håndlaget.

For eksempel sys 350 ulike skinndeler sammen av 141 håndverkere for å danne interiøret. For at alt skal henge sammen, brukes det 3 kilometer med sytråd!

Les også: Tre nordmenn har kjøpt luksus-SUVen – usett

(Saken fortsetter under)

Bentley Flying Spur i omgivelser den føler seg hjemme i – foran Stortinget.

Endelig skal den kjøres

Det er ikke lenge siden Flying Spur ble avduket for første gang hos den norske importøren på Billingstad, utenfor Oslo. Den gangen måtte jeg fint finne meg i å se på den.

Nå står jeg med nøkkelen i hånda, en nøkkel som kan vekke til live en W12-motor på 6 liter! Det er herlig bisarr at det fortsatt produseres slike kraftkilder til bruk i bil. Jeg er sikker på at denne kunne fått et middels stort fly i lufta, om man gikk inn for det.

Du har 635 hk til disposisjon og fullstendig astronomiske 900 Nm dreiemoment! Dette flaggskipet flytter seg derfor som en superbil, om du ber den om det.

Men tilbake til luksusen. For her snakker vi om en bil der du kan bade i overdådig luksus. Her er det ikke pengene, men fantasien som setter grenser for hva du kan gjøre.

Les også: Bentley til 4,4 millioner – solgt på 48 timer!

Champagne-kjøler

Ønsker du personlig broderi i hodestøttene, får du det. Vil du ha innstegsterskler med eget design/budskap? Klart du får det! Champagnekjøler i midtarmlenet bak bare må du ha. Koster ikke mer enn 23.500 kroner. Pyttsann! Knapt ei pølse i slaktetida! En Bentley-eier har gjerne skjorter som koster det dobbelte.

Pryden på panseret kan senkes ned – og Bentley har forsikret seg om at den ikke er trafikk-farlig for eksempel ved en eventuell påkjørsel.

Og slik kan du fortsette. Det mest eksotiske vi vet om til denne bilen, er at du kan bestille din helt egne stein- eller tretype til å bruke som lister innvendig. Den må bare bli godkjent av Bentley, i forhold til å holde den kvaliteten de er ute etter.

Så hvis du for eksempel har et fjell utenfor hytta, som du ganske enkelt ikke klarer å leve uten å ha med deg deler av i bilen, kan Bentley sende sine eksperter for å ta en prøve av det. Hvis de gir sitt OK, tar de med seg en passe mengde tilbake til Crewe og setter i gang.

Les også: Her er en enda mer sjelden Bentley - stasjonsvogn!

Himmelsk komfort

Komforten i Flying Spur er ganske enkelt himmelsk. Det er en helt ny plattform og ny luftfjæring med 60 prosent mer volum enn forgjengeren. Resultatet er at du rett og slett flyter over ujevnheter i veien.

Samtidig må du ikke tro at det er en balje i svingene. Og det er dette som virkelig får oss til å heve øyebrynene. Flying Spur er et råskinn i svingene!

Et 48-voltsystem motvirker krenging så effektivt at du virkelig kan ha det moro på småveiene. Kombinert med firehjulsstyring og kontinuerlig adaptive dempere, er det rått å oppleve hvor stor forskjell det er på ytterpunktene i forhold til komfort vs sportslighet. Mektig imponerende.At denne bilen veier 2,4 tonn er det umulig å gjette når den kjøres aktivt.

Akkurat dette må jeg innrømme tok meg litt på senga. At den skulle være komfortabel var jeg aldri bekymret for. Men morsom i svingene, den så jeg ikke komme.

Les også: Her avdukes en av verdens mest eksklusive biler – i Norge

(Saken fortsetter under)

Når garasjen blir for kort. Det er et ganske spesielt skue å se en Flying Spur titte fram av mørket.

Men ...

Det vi ikke er like imponert over, er støyisoleringen. Vi opplevde det samme i Continental GT. Her setter vi naturligvis høye krav, men i en slik bil, forventer vi at verden stenges enda mer ute. Både dekkstøy og lyden fra andre biler vi omgås er litt mer til stede enn ventet. Selv om bilen har støyisolerende glass.

Heldigvis finnes det en løsning på dette. Det er Naim stereoanlegget. Med 2.200 watt og 21 høyttalere kan du raskt overdøve den bakgrunnsstøyen som måtte plage deg. Ja, du kan faktisk overdøve tutingen fra Danskebåten, om du vil det.

Her kan du skru opp volumet så lenge du orker, for det blir ikke sjenerende før trommehinnene sier takk for seg. Et praktfullt, fyldig og tungt lydbilde, som passer bilen perfekt.

Les også: De som har har dette merket har i gjennomsnitt 64 (!) biler

(Saken fortsetter under)

Interiøret oser bokstavelig talt av luksus. Her kan en hvilken som helst multimillionær føle seg hjemme... Foto: Rasmus Bell Andreassen

Baksetet

Baksetet er kanskje det stedet de aller fleste Flying Spur-eiere vil befinne seg. Her sitter du godt i komfortstolene som kan justeres i alle mulige vinkler, som har kjøling, varme og massasje.

Du får også tilgang til et liten «lesebrett»-lignende kontrollpanel. Det kjennes tungt og solid, akkurat som resten av bilen (selv om det står "Made in Poland" på et klistremerke på baksiden. Det burde noen fjernet, bare for å opprettholde illusjonen).

Her legger man også fort merke til det nye 3D diamantmønsteret i dørene. Disse skaper en unik effekt, og må nesten oppleves i virkeligheten, da de ikke helt gir riktig inntrykk på bilder.

At beinplassen er god, sier seg på mange måter selv. Flying Spur er tross alt 5,3 meter lang.

Fra baksetet kan du også heve eller senke The Flying B-en på panseret. Du vil ikke se det selv, laaaangt der framme, men du vil vite det. Det holder. Kanskje vil du også merke det på folk rundt bilen?

Les også: Er dette den mest harry SUV-en?

Konklusjon

Poenget med denne bilen er likevel at den er forbasket god å kjøre. Så det er sjåføren som har det mest moro. Aller mest moro er det nok hvis det ikke er noen passasjerer å ta hensyn til, og en kar i noe så «lurvete» som en BMW eller Mercedes forsøker å kjøre fra deg. Det klarer de ikke. For la ikke den voldsomme fysiske tilstedeværelsen, overdådige luksusen eller egenvekten lure deg: Flying Spur er en kjøremaskin av de sjeldne!

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no