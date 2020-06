Salget av brukte biler har nærmest eksplodert

– Dette er helt vilt. Jeg har ikke sett på maken i min tid i bransjen – og det begynner å bli noen år nå...

Det sier bruktbilsjef Kenneth Christensen hos Kverneland Bil AS i Sandnes, om brukbilsituasjonen akkurat nå.

For sommeren i år blir spesiell for mange. Det handler i veldig stor grad om ferie her hjemme i Norge for de aller fleste av oss. Noe som slett ikke behøver å være noen nedtur. Snarere tvert imot. At Norge har mye vakkert å by på er kjent.

I år skal veldig mange flere nordmenn enn vanlig få ta del i de opplevelsene. Gjerne med bil, for å komme seg rundt i vårt langstrakte land. En bil mange velger å kjøpe nå i disse dager.

Det er denne etterspørselen Kenneth Christensen nå merker.

Sliter med å skaffe nok bruktbiler

– Ja, dette har faktisk snudd helt. Da Norge "stengte ned" i midten av mars, var jeg litt bekymret. Salget stupte. Selv om det ikke stoppet helt opp, så var nedgangen betydelig. Naturlig nok, sier Christensen.

Men etter påske skjedde det virkelig noe, forteller han videre.

– Det har rett og slett vært en eksplosjon i etterspørselen etter brukte biler. Nå holder vi på å gå tomme for flere modeller, forteller han.

– Vi driver jo primært med Ford. Og nå før ferien er det særlig de litt større og typiske familiebilene det er størst etterspørsel etter. For vår del betyr det i praksis S-Max med syv seter og Mondeo stasjonsvogn. Jeg skulle gjerne hatt tjue biler til av hver av disse – vi hadde garantert solgt dem.

Nå er de aktivt ute i markedet for å kjøpe inn nyere brukte biler. Bruktbilimport har også vært vurdert.

– Ja vi holder øyne og ører åpne vi og vurderer alle muligheter. Når det gjelder bruktbilimport, er det flere grunner til at vi ikke har gjort det. Både svak kronekurs og det at vi ikke da her full kontroll på bil-historikken og heller ikke samme gode garanti som på norsksolgte biler har gjort at vi har stått over akkurat det i denne omgang.

Les også: Ble lei av naboens bråkete bil – nå går krangelen verden rundt

Flere grunner

Dette mønsteret om at vi kjøper større familiebiler fram mot sommerferien har han sett tidligere år også. Men i år er det forsterket ytterligere.

Det er det flere grunner til, tror Christensen.

– Ja, det er nok det. Selvfølgelig har dette med at mange skal kjøre hjemme i Norge med unger, bagasje og kanskje en hund, framfor den vanlige Syden-turen mye å si. Men jeg tror også at mange føler det litt tryggere å investere i en bruktbil, framfor en helt ny. Situasjonen i vår har nok skapt en del usikkerhet blant mange. Dessuten skapte nok "nedstengningen" også et slags etterslep i markedet som vi nå tar igjen, tror han.

Kenneth forteller også at det nå har løsnet en god del mer på nybilsalget også, men at trykket kom både hardere og tidligere på bruktbil. Også på verkstedet er det nå mye å gjøre, før ferien.

Det er særlig litt nyere biler med lav kilometerstand som er populært nå.

– Ja, tre-fire år gamle biler, som har gått under 100.000 kilometer er det som er mest etterspurt. Forståelig nok, for dette er smarte kjøp.

– Da får man fortsatt en moderne bil med det meste av moderne teknologi, med nybilgaranti igjen og ikke minst er det største verditapet tatt.

Det forklarer en ivrig bruktbilsjef, før han må løpe videre. Det er kunder i butikken som ser etter en nyere bruktbil ...

Les også: Bilferie i år? Da blir det ikke mye bedre enn dette

Saken ble først publisert på Broom.no