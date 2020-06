Så enkelt er det å «elbil-jukse» i bomstasjonene

Bomstasjonene har de siste årene poppet opp som paddehatter rundt om i landet. Til mange bilisters store frustrasjon. For her får man fort en betydelig ekstrautgift som bilist. Ett eksempel er at det i Oslo nå koster 75 kroner å passere bommen med dieselbil i rushtiden.

Men en test som NAFs Motor har gjort, viser at det er en enkel sak å jukse seg til langt billigere passeringer.

De monterte rett og slett en bom-brikke tilhørende en elbil, i en dieselbil. Og hva tror du skjedde da? Jo, dieselbilen fikk automatisk elbil-takst i bomringen.

Passerte flere bomstasjoner

Og her er det mye penger å spare. Elbiler betaler nemlig enten bare en liten del av hva bompasseringen koster med en fossilbil – eller ikke noe i det hele tatt. Det sier seg selv at dette kan det bli betydelig beløp i besparelser av.

I én uke kjørte Motors medarbeider med elbilbrikke i dieselbilen sin, og passerte bomstasjoner flere steder på Østlandet.

Ifølge Motor har Vegdirektoratet og Statens vegvesen i mange år visst om svakhetene ved bompengeinnkrevingen. De eier Autopass, som er innkrevingssystemet bompengeselskapene bruker. Men Autopass og bomselskapene gjør knapt kontroller for å avdekke ulovlige passeringer.

Bombrikken avgjør hvor mye du må betale når du passerer en bomstasjon. Og det er billigere for elbiler. Foto: NTB Scanpix

Lett å manipulere

NAF-direktør Stig Skjøstad reagerer sterkt når han får vite hvor enkelt det faktisk er å juke med en bombrikke:

– Det er sjokkerende at det er så lett å manipulere. Jeg har ikke et bedre ord på det. Betalingssystemet for norske veier må være like vanntett som andre systemer, sier Skjøstad, til Motor.

Han tar til orde for at Vegdirektoratet må ta grep her, for å hindre at systemet så enkelt kan misbrukes.

Avdelingsdirektør for brukerfinansiering i Vegdirektoratet, Åge Jensen, vedgår overfor Motor at det er lett å jukse med elbilbrikke i fossilbil.

– Men det kan få en alvorlig konsekvens å gjøre det. Det er dokumentforfalskning, og det kan føre til politianmeldelse, sier han til nettstedet.

