Det skjer med alle biler – denne jobben er viktig

Med mindre bilen din alltid står i garasjen og aldri blir tatt ut: Du klarer ikke å unngå at den får skader etter steinsprut i lakken. Alle biler får det, på et eller annet tidspunkt.

Du kan gjøre noen tiltak for å redusere faren for skader, men ikke engang en foliert bil er trygg.

Men hvordan kan du best begrense skadene fra steiner og annet som treffer lakken?

Bjørn-Aage Bredal er såkalt IDA CD-SV-sertifisert detailer og en av dem i Norge som vet mest om hvordan man tar vare på bilen sin.

Hans beste tips for å begrense skade fra steinsprut, er å ikke la lakken tørke ut. Hvis den blir tørr, blir den sprø og en liten stein kan raskt lage en stor rose.

Ikke bruk børsten!

– Vask med midler beregnet for billakk, ikke bruk Zalo eller andre husholdningsartikler. Legg voks på bilen jevnlig. Du kan fint bruke sprayvoks, men det viktigste er at du tilfører lakken beskyttelse - som igjen reduserer uttørking, sier Bredal.

– Hva hvis skaden allerede er skjedd?

– Hos bilforhandler eller bilrekvisitabutikker får du kjøpt farge tilpasset din lakk. I disse små flaskene er det ofte med en liten børste, eller det sitter en liten børste på innsiden av lokket. IKKE bruk denne børsten! Problemet med slike børster er at de gir deg alt for mye lakk til å fylle et lite steinsprang. Dermed får du et nytt problem; lakk som må slipes ned, forteller Bredal, i en pressemelding.

En liten malingspenn, slik som kunstnerne bruker, er perfekt når du skal lakkere bittesmå overflater. Eller du kan rett og slett bruke en tannpirker.

Tannpirker

Han legger til:

– Det aller beste og den enkleste løsningen er faktisk å bruke en Loew-Cornell malingspenn. Dette er en spesialpenn som kunstnere bruker når de skal finmale detaljer i et maleri. Denne får du tak i de fleste nettbutikker som selger bilpleie, eller i en kunstforretning. Ved å bruke denne for å legge lakk i det såret steinen har laget, vil du være i stand til å bruke nøyaktig den mengde som må til. Hverken mer eller mindre og det er dermed minimalt med etterarbeid for å få det så pent som mulig.

– Et annet alternativ er å bruke en tannpirker. Ved å trekke av alt overflødig lakk når du dypper denne, har du langt bedre kontroll enn den medfølgende kosten.

Godt forarbeid er viktig, helt grunnleggende er det at bilen må skikkelig vasket før du går i gang.

Nøye forberedelser

Her er detailerens oppskrift på hvordan du best gjør dette. Se også videoen øverst i denne artikkelen.

– Det første du må gjøre, er selvsagt å vaske bilen grundig. Bruk avfetting, gode såper og berøringsvask. Det er viktig at området rundt det du skal behandle er helt rent, slik at du ikke riper opp lakken når du «ligger» over panseret. Pass også på så du ikke har noen skarpe knapper eller glidelås som kan ripe opp.

– Deretter må du rense såret for rust og løst metall. Her kan du bruke en tradisjonell rustfjerner, men min erfaring er at de har olje i seg, som kan gi for dårlig feste til lakken. Dette kan bli et problem om du velger en rustløser, i stedet for rustfjerner. Vær nøye med denne forskjellen. Personlig liker jeg å bruke en rustløsende pasta. Da har jeg bedre kontroll og jeg kan la produktet ligge og virke lenger. Jeg bruker her et som heter CarPro iron-X Paste.

– Pastaen legger jeg i alle sår jeg ønsker å behandle og lar den ligge og virke i 5-6 minutter. Deretter vasker jeg bort pastaen og forurensningene med vann og tørker grundig. For å være 100 prosent trygg på at lakken får en ren flate å «bite» seg fast i, renser jeg også såret med sprit før jeg setter i gang. Nå er jeg klar til å starte behandlingen.

Jobben krever litt pirk, men er svært viktig for å ta best vare på bilen din.

Legge på forsegling

– Jeg fyller Loew-Cornell pennen med en dråpe lakk, og «tegner» rett og slett lakken ned i såret. Jeg gjentar denne prosessen fire-fem ganger – til jeg har et fyll som er temmelig nøyaktig like tykt som resten av lakken. Jeg har full kontroll under hele prosessen.

– Dersom du i stedet velger å bruke en tannpirker, er prosessen den samme. Pass bare på at du ikke har en dråpe hengene i tannpirkeren. Det blir for mye, og vil fort renne over selve såret. Best resultat får du om du tar deg tid til å «tegne» lakken ned i såret med kun en fuktet tannpirker. Så lar jeg lakken herde i minst et døgn. Står bilen inne i en varm garasje, er et døgn tilstrekkelig. Er det kjølig bør du beregne noe lenger tid.

– Til slutt har du flere valg. Det minste du må gjøre nå er å legge på en forsegling, slik at du bevarer like fargenyanser og glans i lakk og «såret». Jeg vil anbefale at du også tar deg tid til å polere. Enten for hånd, eller med en maskin, for best resultat.

– Uansett hvordan du velger å avslutte, vil du ha en bil som ser langt bedre ut og du har stanset en alvorlig rustprosess som raskt kunne blitt et mye større problem.

