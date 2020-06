Når denne lyser kan det bety problemer

Forkortelsen TPMS er kanskje ukjent for mange av oss. Men har du en nyere bil, er dette noe du faktisk bør ha et forhold til. TPMS er en forkortelse som står for Tyre Pressure Monitor System. Eller dekktrykk-målesystem om vi oversetter det til norsk. Det ble påbudt i alle nye biler fra 1. november 2014.

Veldig kort og enkelt fortalt, fungerer systemet på den måten at det sitter en elektronisk føler/sender på ventilen inne i selve felgen.

Den overvåker lufttrykket og gir "beskjed" til føreren om dette blir for lavt, ved hjelp av et varsellys i instrumentpanelet.

I bilen sitter det nemlig en mottaker som tar i mot signal fra dekksensoren som sendes over radiosignal (MHZ), når bilen er i bruk. Når bilen ikke er i bruk, er sensoren i "dvale".

Sikkerhet

Slik ser en ventil med sensor ut. Selve sensoren går på batteri og sitter inne i felgen.

Bakgrunnen for det hele er sikkerhet. Ganske enkelt fordi korrekt lufttrykk gir en bedre og sikrere kjøreegenskaper og generelt bedre veigrep. Både for bremsing, styring og vannplaning,

Om bilen går med for lavt lufttrykk i dekkene, utsettes de også for unødig stor slitasje og også høyere drivstofforbruk, fordi de ruller tyngre.

I tillegg blir altså kjøreegenskapene dårligere. Dekket er jo produsert for å være i best mulig kontakt med underlaget. Hvis du ikke har riktig lufttrykk, fungerer ikke dette optimalt.

Begynner TPMS-lampen å lyse er det som regel så enkelt at man må korrigere lufttrykket. På en del nyere biler kommer det opp en varsling som forteller hvilket av dekkene som har for lavt trykk. Det kan også være at man har punktert, så klart. Eller at en sensor er defekt.

Frykter mange elbil-eiere får problemer i sommer

Kan bli dyrt

Disse TPMS-målerne går på batteri. Det innebærer også at de innimellom må byttes. Du får vanligvis ikke byttet bare batteriet, hele måleren må skiftes.

Bransjen selv mener at slike batterier normalt skal ha en levetid på mellom fem og syv år, litt avhengig av hvilken sensor som brukes. Her er det en del forskjellige underleverandører, og prisene på sensorene varierer også ganske mye. Men det kan fort bli ganske dyrt – 4.000 opp til 6.000 kroner for fire stykker, pluss jobben med å bytte disse, er ikke uvanlig.

Å kjøre med ikke-fungerende TPMS heller ingen god løsning. Det gir en soleklar mangel på neste EU-kontroll. Så da må de byttes uansett.

