Her får du virkelig mye bil for pengene

Tidligere var de helt vanlige. De store sedanene med fire dører. De gikk for å være skikkelige og fornuftige familiebiler. Tenk bare på biler som Opel Rekord, Ford Granada, Volvo 240/740 og Mercedes, bare for å nevne noen. Så kom stasjonsvognene, deretter SUVer og crossovere i ulike valører og tok mer og mer over.

I dag er en stor firedørs sedan, med noen få unntak, nesten et litt uvanlig syn i mange bilforretninger. En liten legende i denne klassen gjorde comeback i fjor, etter 15 års fravær i det norske markedet. Vi snakker om Toyota Camry.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Toyota Camry er en klassisk or romslig familiesedan i moderne innpakning

Hva er nytt?

Nå er altså Camry tilbake. Ikke med firehjulsdrift, ikke som stasjonsvogn, eller i noen SUV-variant. Men altså som alminnelig, tradisjonell firedørs sedan.

I kjent Toyota-stil byr den på en ikke-ladbar hybridløsning som eneste drivkilde. Den består av en 2,5-liters bensinmotor, en elmotor og et batteri. Den samlede effekten er på 218 hestekrefter / 300 Nm, og girkassen er en trinnløs CVT-automat.

Les også: Les vår stor-test av Toyota Camry her

Hva er styrker og svakheter her?

Styrken er komfort, plass og ikke minst et godt rykte på kvalitet og driftsikkerhet. Hybrid-løsningen er definitivt en Toyota-greie. Nå er hele drivlinjen videreutviklet og strammet opp og oppleves som både god og direkte. Forbruket er også svært hyggelig.

Mangel på alternative drivlinjer, at den ikke kan trekke tilhenger og det faktum at biltypen ikke er den mest attraktive, trekker noe ned.

(Saken fortsetter under)

Etter endte testdager viste forbruks-måleren et bensinforbruk på bare 0,5 l/mil. Det er imponerende lavt.

Hva koster den?

Om den ikke leveres i mange motor- og karosserivarianter finnes den om ikke annet i tre ulike utstyrsgrader. Den billigste heter Exclusive og koster 429.400 kroner. Mellomutgaven Premium koster 451.300 kroner, mens topputgaven kalles Platinum og koster 477.200 kroner.

Les også: Landesorg da Toyotaen forsvant fra Norge – men bilen lever faktisk videre

Hvem er konkurrentene?

Det er faktisk ikke så lett å finne relevante konkurrenter i samme størrelse og prisklasse som Camry.

Mercedes E-klasse som 200 bensin hybrid er ganske lik i fysisk størrelse og ytelser, men koster fort 150.000 kroner mer og fort ytterligere 100.000 om man skal ha samme utstyrnivå som i Camry.

BMW 530e er ladbar og byr på hakket hvassere ytelser og mer sporty kjøreegenskaper, men også denne blir en del dyrere enn Camry.

Tesla Model 3 Long Range AWD koster omtrent det samme, 459.000 kr, er en sedan med fire dører, men har firehjulsdrift og en del høyere effekt.

(Saken fortsetter under)

Interiøret er smakfullt og elegant, men også litt konservativt. Infotainmentsystemet ombord oppleves som litt aldrende.

Vil naboen bli imponert?

De som kjøper en Toyota sedan gjør ikke det for å imponere naboen, tror vi. Det er helt andre og mer fornuftige parametere som ligger til grunn for dette bilvalget.

Når det er sagt, er det forresten ingen grunn til at naboen ikke skulle bil imponert, om vedkommende er av den litt jordnære typen. For dette er både mye, fin, romslig og komfortabel bil for pengene.

Les også: David kom over 34 år gammel Toyota – som aldri har vært brukt

(Saken fortsetter under)

God plass, hyggelige kjøreegenskaper og ikke minst god komfort er noe av det Camry byr på.

Broom mener:

Vi kan ikke fatte og begripe annet enn at Toyota Camry må være svært mye bil for pengene. Dette er en god, gammeldags familiesedan i en moderne og smakfull innpakning. Tøff forfra, litt mer anonym bakfra. Men alt i alt et sterkt comeback av den klassiske familiebilen. Dette er rett og slett et lite og smakfullt stykke hverdagluksus, til en hyggelig pris.

Kombinasjonen plass, pris, komfort, kjøreegenskaper og et svært godt rykte trekker opp. Trekker opp gjøre også forbruket. Vi endte testkjøringen på akkurat 0,5 l/mil. Det er imponerende med tanke på bilens størrelse og ytelse. Dessuten har den et elegant og pent design.

På minussiden kan vi nevne et navigasjonsanlegg/infotainmentsystem ikke er helt up to date. At den ikke kan trekke tilhenger trekker ned. Også det faktum at det nok ikke er firedørs sedan nordmenn flest ønsker seg i utgangspunktet. Det kan kanskje være litt skummelt med tanke på annenhåndsverdien.

Les også: Prisssjokk: Mange nybiler har blitt mye dyrere

(Saken fortsetter under)

Toyota Camry er tøff forfra og litt mer anonym bakfra, på typisk asiatisk vis.

Toyota Camry Hybrid Motor: 2,5 liter bensin + batteri

2,5 liter bensin + batteri Effekt: 218 hk / 221 Nm

218 hk / 221 Nm 0-100 km/t: 8,3 sek

8,3 sek Toppfart: 180 km/t

180 km/t Oppgitt forbruk: 0,43 l/mil

0,43 l/mil L - H - B: 4,85 - 1,44 - 1,84 m

4,85 - 1,44 - 1,84 m Bagasjerom: 524 liter

524 liter Pris fra: 429.400 kroner

429.400 kroner Pris testbil: 477.200 kroner

Visste du at:

– Camry dukket opp første gang i 1983?

– Dagens generasjon er den sjette?

– I Japan selges bilen også som Daihatsu Altis?

Les også: Mer om Toyota Camry finner du her

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no