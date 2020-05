BMW har i lang tid vært kjent for den klassiske grillen, med de to «BMW-nyrene».

De siste årene har merket eksperimentert litt med grill-designet, noe som også har skapt mye engasjement.

Det startet med dagens generasjon 7-serie, hvor de to nyrene har vokst med hele 40 prosent. Dette er videre fulgt opp på den store SUVen X7, men det stopper ikke der.

I fjor viste BMW oss «Concept 4» – som virkelig inviterer til grillfest. Her er «nyrene» strukket skikkelig, også vertikalt.

Til tross for at dette har skapt massiv oppmerksomhet (og langt fra bare i positiv retning) – er dette en designfilosofi vi får se mer av i tiden fremover.

Gigagrill på neste 4-serie

Det har BMW bekreftet ved flere anledninger. Produktsjef i BMW, Peter Henrich, har blant annet fortalt at han er overbevist om at den dristige designretningen er rett vei å gå, og at modeller med sterke karakterer er helt avgjørende for å lykkes.

Selv om tilbakemeldingene ikke har vært utelukkende positive, går BMW for denne designretningen på 4-serie. (Dette er konseptbilen "Concept 4")

Fremover ventes det at vi får se et større skille mellom eksempelvis 3-serie og 4-serie – hvor det er sistnevnte som skal skille seg tydeligst ut.

Nå får vi dessuten bekreftet at kommende BMW 4-serie får den mye omtalte, vertikale grillen, sterkt inspiert av «Concept 4». Det avslører BMWs eget teaserbilde av nykommeren.

Allerede tirsdag er det duket for offisiell premiere av bilen. Men den største designendringen er altså nå avslørt.

BMW dropper grillen – etter massiv kritikk

Elektrisk utgave

Foruten den nye grillen, ventes det at eksteriøret generelt også henter inspirasjon fra fjorårets konseptbil.

Blant offisielle bilder, er dette foreløpig alt vi får se av nye 4-serie.

Vi snakker langt skarpere linjer enn dagens 4-serie. På innsiden blir det også større endringer, med oppdatert infotainmentsystem og designdetaljer.

Foreløpig ventes det at neste generasjon 4-serie toppes av M440i – før det etterhvert kommer en M4. I løpet av 2021 skal etter planen også den helelektriske i4 lanseres.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.