Selger millionbilen til avdød filmstjerne

Det har gått drøyt seks år siden filmstjernen Paul Walker mistet livet i en tragisk bilulykke, nord for Los Angeles i USA.

Den amerikanske skuespilleren er aller mest kjent for sin rolle i flere av de populære Fast & Furious-filmene.

Disse har virkelig blitt en stor suksess verden over – hvor det blant annet utspiller seg heftige dueller mellom eksotiske sports-og muskelbiler.

Det var ikke bare på filmsettet Walker var innom mange heftige biler.

Filmstjernen eide en rekke grombiler selv. Én av bilene Walker hadde et spesielt forhold til var første generasjon BMW M3, med det legendariske E30-karosseriet.

Til salgs

Walker har eid flere 3-serier fra denne generasjonen, inkludert M3-utgaver. Nå skal én av disse være til salgs, ifølge Reserve Auto Group, som har annonsert bilen på Ebay.

Her har annonsen ligget ute noen dager, før den akkurat nå ser ut til å være solgt.

Bilen er en helt strøken 1991-modell med bare 13.248 miles på telleren. Det tilsvarer drøyt 21.000 kilometer.

Reserve Auto Group skriver at både karosseri og lakk skal være helt originalt, slik bilen forlot fabrikken i 1991. Frontlyktene skal imidlertid være oppdatert, og de originale 15 toms-felgene er byttet ut med 16-tommere, hentet fra M3 Evo.

Les også: Nå kan «Fast and the Furious»-bilen bli din

Dette er ikke den eneste bilen som selges fra Paul Walkers garasje. Tidligere i år ble hans hvite M3 solgt på auksjon for 220.000 dollar. Foto: Reserve Auto Group/Ebay

150.000 dollar

M3 E30 er ingen billigbil i utgangspunktet. At Paul Walker står på listen over tidligere eiere reduserer neppe prisen heller.

150.000 dollar er hva Reserve Auto Group har annonsert bilen for. Det tilsvarer drøyt 1,5 millioner kroner – før avgifter.

Siden annonsen nå er utløpt, kan det altså tyde på at bilen allerede er solgt.

E30 er blitt et yndet objekt på klassikermarkedet. M3-versjonen topper det meste.

Kun to til salgs i Norge

I bruktmarkedet her hjemme er det for øyeblikket kun to tilsvarende biler til salgs. Den ene er en 1990-modell som har gått 219.000 kilometer.

Også denne ser ut til å være i sjelden fin stand, og den har faktisk samme fargekombinasjon som Walkers tidligere bil.

Bilen skal dessuten være mye påkostet i senere tid. Det kan forklare hvorfor prisforlangende er ganske solide 849.900 kroner.

