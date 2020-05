Storselgeren er ny – får svært viktig Norgesnyhet

Historien til den romslige familiebilen BMW 5-serie starter tilbake i 1972. Dette er en av de mest tradisjonsrike BMW-modellene, hvor siste og syvende generasjon kom på veiene i 2016.

På disse fire årene har bilen solgt mer enn 600.000 eksemplarer, dermed er den en av storselgerne hos BMW.

Nå er tiden inne for en oppgradering av modellen, med en facelift av både sedanen og stajonsvognen, eller Touring som BMW kaller sistnevnte.

Ladbar stasjonsvogn

Bestselgeren i Norge de siste årene har vært den ladbare hybriden BMW 530e xDrive. Den oppgraderte modellen er straks klar for bestilling med en startpris fra 587.200 kroner.

Til høsten får de to hybridene BMW 530e sedan og BMW 530e xDrive sedan følge av ytterligere tre nye ladebare hybrider: BMW 545e xDrive sedan, BMW 530e Touring og BMW 530e xDrive Touring.

Dermed blir endelig 5-serie stasjonsvogn også tilgjengelig i en ladbar utgave.

BMW fortsetter den ladbare satsningen, noe som er gode nyheter for oss på berget, ettersom disse kommer gunstig gjennom avgiftssystemet.

54 kilometer rekkevidde

BMW 545e xDrive sedan kommer med den samme sekssylindrede bensinmotoren (286 hk) og elektriske motoren (80 kW) som man finner i SUV-en X5 xDrive45e. Det betyr en total effekt på 394 hk, med et dreiemoment på 600 Nm.

Sprinten fra 0-100 km/t går unna på 4,7 sekunder og toppfarten nås ved 250 km/t. Med ren elektrisk kjøring er toppfarten begrenset til 140 km/t. xDrive firehjulsdrift er til enhver tid aktiv, uavhengig av om kreftene kommer fra bensinmotoren eller den elektriske motoren.

Batteriet har en bruttokapasitet på 12 kWt, det gir en foreløpig estimert rekkevidde på opptil 54 km.

Pris på BMW 545e xDrive Sedan vil bli kjent når det åpnes for bestilling etter sommeren.

Nå blir 5-serie også tilgjengelig som ladbar stasjonsvogn – både med og uten firehjulsdrift.

Toppes med V8-er

Med helt nye 530e Touring og 530e xDrive Touring, lanserer BMW altså to ladbare stasjonsvogner. (Fra før er også to modeller av BMW 3-serie Touring introdusert som ladbare hybrider.)

Motoren i disse modellene er en firesylindret bensinmotor som yter 184 hk, koblet sammen med elektrisk motor på 80 kW. Samlet effekt ved normal kjøring er 252 hk og 420 Nm dreiemoment.

Slik ser den oppdaterte fronten ut.

Med den nye XtraBoost-funksjonen øker kreftene med ytterligere 30kW/40 hk til et maksimum på 292 hk i opp til 10 sekunder. Det kommer til nytte ved eksempelvis akselerasjon og forbikjøringer. 0-100 km/t gjøres unna på 6,1 sekunder og toppfarten nås ved 225 km/t.

Ved ren elektrisk kjøring er toppfarten også her 140 km/t. Elektrisk rekkevidde er foreløpig estimert til opptil 56 km og 52 km (med xDrive firehjulsdrift). Prisene på disse to modellene blir også kjent når det åpnes for bestilling etter sommeren.

Alle hybridene i 5-serien med xDrive firehjulsdrift kan også trekke tilhenger på 2.000 kg.

Facelift-versjonen av 5-serie toppes med M550i xDrive Sedan. Den byr på en V8-bensinmotor med 530 hk og et dreiemoment på 750 Nm. Da gjøres sprinten fra 0-100 km/t unna på bare 3,8 sekunder.

På innsiden er det absolutt ingen store overraskelser. Men det bør man kanskje heller ikke forvente av en faceliftet modell.

Typisk BMW-design

Designet på oppdaterte 5-serie deler flere likhetstrekk med nyeste generasjon 3-serie, blant annet de L-formede baklyktene.

Ellers har frontlyktene blitt smalere. Laserlys, som tidligere var forbeholdt toppmodellene, tilbys nå til alle BMW 5-serie modellene. Den velkjente nyregrillen er også tilpasset det nye uttrykket.

Sett bakfra kjennetegnes nye BMW 5-serie med nye linjer og en ny diffusor. De som vil sette litt ekstra preg på sin nye BMW 5-serie kan nå velge mellom M Sport-bremser med blå eller røde bremsekalippere.

"Hockeykølla" er på plass langs siden.

Oppdatert infotainment

På innsiden er hovedtrekkene like som den utgående modellen, men nå er infotainmentskjermen på 10,25" standard. Den kan også oppgraderes til 12,3" om ønskelig.

Softwaren i bilen er dessuten ny med «BMW Operating System 7». I tillegg er en rekke nye funksjoner og utvidede førerassistanse-systemer på plass.

På nye 5-serie sedan er plassen i bagasjerommet fortsatt 530 liter dersom du velger ren bensin eller diesel. Velger du ladbar hybrid må du klare deg med 410 liter.

Stasjonsvognen sluker unna 560 liter, mens de ladbare versjonene har 430 liter. Dette øker til 1.560 dersom du slår ned andre seterad.

Saken ble først publisert på Broom.no